Зеленский ввел санкции против России и других стран

23 декабря 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский ввел санкции против 51 физлица и 134 юрлиц из разных стран Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев ввел санкции против 51 человека и 134 юрлиц из России, Украины, Латвии и Великобритании. Такой указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 декабря 2023 года», — гласит текст указа, который подписал Владимир Зеленский. Таким образом санкции против 51 человека и 134 юрлиц вступили в силу. Они касаются не только россиян, но и людей с гражданством Украины и Латвии. В список попали также один гражданин Великобритании и один гражданин Кипра. Многие компании, против которых ввелись санкции, зарегистрированы в Крыму. В основном то интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения, в частности «Крымтелеком». Санкции вводятся на срок до 10 лет. Ранее несколько европейских лидеров заявляли, что санкционное давление на Россию ослабнет после конца спецоперации. Однако сейчас Newsweek передает, что ограничения не будут сняты в при этом условии.

Киев ввел санкции против 51 человека и 134 юрлиц из России, Украины, Латвии и Великобритании. Такой указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 декабря 2023 года», — гласит текст указа, который подписал Владимир Зеленский. Таким образом санкции против 51 человека и 134 юрлиц вступили в силу. Они касаются не только россиян, но и людей с гражданством Украины и Латвии. В список попали также один гражданин Великобритании и один гражданин Кипра. Многие компании, против которых ввелись санкции, зарегистрированы в Крыму. В основном то интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения, в частности «Крымтелеком». Санкции вводятся на срок до 10 лет. Ранее несколько европейских лидеров заявляли, что санкционное давление на Россию ослабнет после конца спецоперации. Однако сейчас Newsweek передает, что ограничения не будут сняты в при этом условии.