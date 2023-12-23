Глава Минобороны Украины придумал, как отправить на фронт сбежавших за границу

Глава Минобороны Украины Умеров: в стране заработают электронные повестки

23 декабря 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров рассказал, что на Украине будут вводиться электронные повестки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев планирует призывать граждан, которые уехали из страны, при помощи электронных повесток. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. «Если мы уже примем решение, приглашение пришлем всем. <…> Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран?» — заявил Рустем Умеров в разговоре с украинским изданием «Последние новости». Он отметил, что повестки будут приходить по электронной почте или специальный сервис «Дія». Политолог Вадим Мингалев отметил, что Германия и другие страны Европы категорически отказались выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Поэтому ввод электронных повесток на Украине будет малоэффективен, передает Пятый канал. После начала спецоперации с Украины увеличился отток населения. ООН сообщала, что за четыре месяца активных военных действий страну покинуло 10 миллионов человек или каждый четвертый житель. Больше всего беженцев приняла Польша, на втором месте — Россия, а на третьем — Румыния. При этом в Европу приехало почти восемь миллионов человек с Украины за 2022 год.

Киев планирует призывать граждан, которые уехали из страны, при помощи электронных повесток. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. «Если мы уже примем решение, приглашение пришлем всем. <…> Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран?» — заявил Рустем Умеров в разговоре с украинским изданием «Последние новости». Он отметил, что повестки будут приходить по электронной почте или специальный сервис «Дія». Политолог Вадим Мингалев отметил, что Германия и другие страны Европы категорически отказались выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Поэтому ввод электронных повесток на Украине будет малоэффективен, передает Пятый канал. После начала спецоперации с Украины увеличился отток населения. ООН сообщала, что за четыре месяца активных военных действий страну покинуло 10 миллионов человек или каждый четвертый житель. Больше всего беженцев приняла Польша, на втором месте — Россия, а на третьем — Румыния. При этом в Европу приехало почти восемь миллионов человек с Украины за 2022 год.