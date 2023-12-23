23 декабря 2023

В ЕГЭ увеличится число заданий о СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробный ЕГЭ. Екатеринбург, егэ, видеонаблюдение, наблюдение в школе, видеоконтроль
В ЕГЭ увеличат число заданий по СВО и новым субъектам вхождения в составе России Фото:

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) количество заданий на темы специальной военной операции (СВО) и вхождения в состав России новых субъектов будет увеличено. ЕГЭ в 2024 году изменяться не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В будущем число таких заданий (на темы СВО и вхождения в состав РФ новых регионов — прим. URA.RU) будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года», — сказал Музаев ТАСС.

В ЕГЭ-2024 такие задания предусмотрены в экзамене по истории. Проект демонстрационного варианта уже опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Все нововведения касаются только тестовой части.

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В едином государственном экзамене (ЕГЭ) количество заданий на темы специальной военной операции (СВО) и вхождения в состав России новых субъектов будет увеличено. ЕГЭ в 2024 году изменяться не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. «В будущем число таких заданий (на темы СВО и вхождения в состав РФ новых регионов — прим. URA.RU) будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года», — сказал Музаев ТАСС. В ЕГЭ-2024 такие задания предусмотрены в экзамене по истории. Проект демонстрационного варианта уже опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Все нововведения касаются только тестовой части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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