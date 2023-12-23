В ЕГЭ увеличится число заданий о СВО

24 декабря 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

В ЕГЭ увеличат число заданий по СВО и новым субъектам вхождения в составе России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В едином государственном экзамене (ЕГЭ) количество заданий на темы специальной военной операции (СВО) и вхождения в состав России новых субъектов будет увеличено. ЕГЭ в 2024 году изменяться не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. «В будущем число таких заданий (на темы СВО и вхождения в состав РФ новых регионов — прим. URA.RU) будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года», — сказал Музаев ТАСС. В ЕГЭ-2024 такие задания предусмотрены в экзамене по истории. Проект демонстрационного варианта уже опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Все нововведения касаются только тестовой части.

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) количество заданий на темы специальной военной операции (СВО) и вхождения в состав России новых субъектов будет увеличено. ЕГЭ в 2024 году изменяться не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. «В будущем число таких заданий (на темы СВО и вхождения в состав РФ новых регионов — прим. URA.RU) будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года», — сказал Музаев ТАСС. В ЕГЭ-2024 такие задания предусмотрены в экзамене по истории. Проект демонстрационного варианта уже опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Все нововведения касаются только тестовой части.