Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января

Экономист Лебединская: минимальная цена сигарет вырастет до 117 рублей

24 декабря 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

С января 2024 года увеличится цена на сигареты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России с первого января 2024 года минимальная стоимость пачки сигарет увеличится до 117 рублей. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. «С января 2024 года акциз на сигареты составит 2813 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, но не менее 3820 рублей. Таким образом минимальная цена одной пачки сигарет увеличится со 112-ти до 117 рублей», — сообщила Лебединская изданию «Прайм». По ее мнению, увеличение стоимости сигарет не окажет значительного влияния на число курильщиков. Лебединская добавила, что за последние пять лет их доля от общего населения страны составляет около 33%. Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев подчеркнул, что курение вызывает опухоли, болезни дыхания, обструктивную болезнь легких. Он предупредил также об опасности для здоровья курения электронных сигарет.

В России с первого января 2024 года минимальная стоимость пачки сигарет увеличится до 117 рублей. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. «С января 2024 года акциз на сигареты составит 2813 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, но не менее 3820 рублей. Таким образом минимальная цена одной пачки сигарет увеличится со 112-ти до 117 рублей», — сообщила Лебединская изданию «Прайм». По ее мнению, увеличение стоимости сигарет не окажет значительного влияния на число курильщиков. Лебединская добавила, что за последние пять лет их доля от общего населения страны составляет около 33%. Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев подчеркнул, что курение вызывает опухоли, болезни дыхания, обструктивную болезнь легких. Он предупредил также об опасности для здоровья курения электронных сигарет.