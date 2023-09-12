Россия запустила полномасштабную информационную войну

Военный блогер Подоляка сообщил о начале информационной войны в РФ

12 сентября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер вручил награду блогеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента РФ разрешила запустить полноценную информационную войну в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на данные переговоров с Кремлем. Такая работа начала вестись с сентября 2023 года, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции после торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина» в Челябинске. «Нам нужно победить в мозгах людей. Именно по этой причине я полгода обращался в Администрацию [президента РФ], показывал, объяснял, что нужно делать, но все не любят быстрых решений. Но когда случились определенные события, и эта схема показала результат, согласились. С 1 сентября мы начали, небольшую тайну приоткрываю, войну информационную по-настоящему — системно, стратегически. Мы очень серьезно раскладываем менталитет противника, его нарративы, которые он вбрасывает в наши мозги, контраргументы для обороны, а также создаем свою информационную метавселенную/платформу, на которую постараемся перетащить противника», — передает слова Подоляки журналист агентства. Военный блогер уверен, что именно это поможет победить в конфликте. «Задача информационной войны — перетащить противника в свою систему координат. Тогда все, считай, что ты его победил. Сейчас мы в их системе координат, а как только вытащим их в свою систему — можно сказать, что вопрос предопределения победителя ясен. На таком уровне мы сейчас начали и будем делать информационную войну. Быстро это не делается, но постараемся сделать это побыстрее», — отметил он. Юрий Подоляка приехал с рабочим визитом в Челябинск. В городе он оценил разработку дронов и посетил швейный цех для нужд СВО. После этого блогер принял участие в церемонии, на которой также были губернатор региона Алексей Текслер, замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный, и советник врио губернатора Запорожской области Иван Скиба. Там он также высказался о значении информационной войны в современном мире, отметив, что она продолжится и после спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация президента РФ разрешила запустить полноценную информационную войну в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на данные переговоров с Кремлем. Такая работа начала вестись с сентября 2023 года, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции после торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина» в Челябинске. «Нам нужно победить в мозгах людей. Именно по этой причине я полгода обращался в Администрацию [президента РФ], показывал, объяснял, что нужно делать, но все не любят быстрых решений. Но когда случились определенные события, и эта схема показала результат, согласились. С 1 сентября мы начали, небольшую тайну приоткрываю, войну информационную по-настоящему — системно, стратегически. Мы очень серьезно раскладываем менталитет противника, его нарративы, которые он вбрасывает в наши мозги, контраргументы для обороны, а также создаем свою информационную метавселенную/платформу, на которую постараемся перетащить противника», — передает слова Подоляки журналист агентства. Военный блогер уверен, что именно это поможет победить в конфликте. «Задача информационной войны — перетащить противника в свою систему координат. Тогда все, считай, что ты его победил. Сейчас мы в их системе координат, а как только вытащим их в свою систему — можно сказать, что вопрос предопределения победителя ясен. На таком уровне мы сейчас начали и будем делать информационную войну. Быстро это не делается, но постараемся сделать это побыстрее», — отметил он. Юрий Подоляка приехал с рабочим визитом в Челябинск. В городе он оценил разработку дронов и посетил швейный цех для нужд СВО. После этого блогер принял участие в церемонии, на которой также были губернатор региона Алексей Текслер, замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный, и советник врио губернатора Запорожской области Иван Скиба. Там он также высказался о значении информационной войны в современном мире, отметив, что она продолжится и после спецоперации.