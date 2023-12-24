Республиканцы намерены сорвать участие Байдена в выборах президента

Breitbart: республиканцы хотят исключить Байдена из списка кандидатов в 3 штатах
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден может быть исключен из избирательных списков в трех штатах, пишет Breitbart Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Республиканцы США инициируют проекты законов, направленные на исключение действующего президента США Джо Байдена из избирательных бюллетеней в трех штатах — Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Об этом пишет издание Breitbart.

«Республиканская партия США готовит законопроекты об исключении Байдена из избирательных бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне», — говорится в материале издания. Там добавили, что исключение президента США может серьезно затруднить его возможность выиграть первичные и президентские выборы демократов. Эти штаты имеют большое значение и могут решить исход выборов, заключили в материале.

Экс-президент США Дональд Трамп опережает Байдена в пяти из шести штатов по поддержке избирателей, как следует из опроса, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем. Байден отстает от Трампа на 4-10 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, но опережает его на два процентных пункта в Висконсине.

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Республиканцы США инициируют проекты законов, направленные на исключение действующего президента США Джо Байдена из избирательных бюллетеней в трех штатах — Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Об этом пишет издание Breitbart. «Республиканская партия США готовит законопроекты об исключении Байдена из избирательных бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне», — говорится в материале издания. Там добавили, что исключение президента США может серьезно затруднить его возможность выиграть первичные и президентские выборы демократов. Эти штаты имеют большое значение и могут решить исход выборов, заключили в материале. Экс-президент США Дональд Трамп опережает Байдена в пяти из шести штатов по поддержке избирателей, как следует из опроса, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем. Байден отстает от Трампа на 4-10 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, но опережает его на два процентных пункта в Висконсине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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