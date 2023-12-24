Республиканцы намерены сорвать участие Байдена в выборах президента

Республиканцы США инициируют проекты законов, направленные на исключение действующего президента США Джо Байдена из избирательных бюллетеней в трех штатах — Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Об этом пишет издание Breitbart.
«Республиканская партия США готовит законопроекты об исключении Байдена из избирательных бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне», — говорится в материале издания. Там добавили, что исключение президента США может серьезно затруднить его возможность выиграть первичные и президентские выборы демократов. Эти штаты имеют большое значение и могут решить исход выборов, заключили в материале.
Экс-президент США Дональд Трамп опережает Байдена в пяти из шести штатов по поддержке избирателей, как следует из опроса, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем. Байден отстает от Трампа на 4-10 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, но опережает его на два процентных пункта в Висконсине.
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