Республиканцы намерены сорвать участие Байдена в выборах президента

Breitbart: республиканцы хотят исключить Байдена из списка кандидатов в 3 штатах

24 декабря 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Джо Байден может быть исключен из избирательных списков в трех штатах, пишет Breitbart Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Республиканцы США инициируют проекты законов, направленные на исключение действующего президента США Джо Байдена из избирательных бюллетеней в трех штатах — Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Об этом пишет издание Breitbart. «Республиканская партия США готовит законопроекты об исключении Байдена из избирательных бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне», — говорится в материале издания. Там добавили, что исключение президента США может серьезно затруднить его возможность выиграть первичные и президентские выборы демократов. Эти штаты имеют большое значение и могут решить исход выборов, заключили в материале. Экс-президент США Дональд Трамп опережает Байдена в пяти из шести штатов по поддержке избирателей, как следует из опроса, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем. Байден отстает от Трампа на 4-10 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, но опережает его на два процентных пункта в Висконсине.

Республиканцы США инициируют проекты законов, направленные на исключение действующего президента США Джо Байдена из избирательных бюллетеней в трех штатах — Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Об этом пишет издание Breitbart. «Республиканская партия США готовит законопроекты об исключении Байдена из избирательных бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне», — говорится в материале издания. Там добавили, что исключение президента США может серьезно затруднить его возможность выиграть первичные и президентские выборы демократов. Эти штаты имеют большое значение и могут решить исход выборов, заключили в материале. Экс-президент США Дональд Трамп опережает Байдена в пяти из шести штатов по поддержке избирателей, как следует из опроса, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем. Байден отстает от Трампа на 4-10 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, но опережает его на два процентных пункта в Висконсине.