ЦИК приняла документы у очередного конкурента Путина на выборах

Центризбирком России принял у председателя партии Социальной защиты Владимира Михайлова пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.
«24 декабря 2023 года члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства», — написали в telegram-канале ЦИК. Там добавили, что Михайлов выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической партии, который прошел в Москве 23 декабря.
Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек.
Центризбирком России принял у председателя партии Социальной защиты Владимира Михайлова пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии. «24 декабря 2023 года члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства», — написали в telegram-канале ЦИК. Там добавили, что Михайлов выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической партии, который прошел в Москве 23 декабря. Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек.