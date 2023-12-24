ЦИК приняла документы у очередного конкурента Путина на выборах

ЦИК приняла у Михайлова документы для выдвижения на выборах президента
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
ЦИК России приняла у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Центризбирком России принял у председателя партии Социальной защиты Владимира Михайлова пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

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«24 декабря 2023 года члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства», — написали в telegram-канале ЦИК. Там добавили, что Михайлов выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической партии, который прошел в Москве 23 декабря.

Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек.

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Центризбирком России принял у председателя партии Социальной защиты Владимира Михайлова пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии. «24 декабря 2023 года члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства», — написали в telegram-канале ЦИК. Там добавили, что Михайлов выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической партии, который прошел в Москве 23 декабря. Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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