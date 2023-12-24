ЦИК приняла документы у очередного конкурента Путина на выборах

ЦИК приняла у Михайлова документы для выдвижения на выборах президента

24 декабря 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

ЦИК России приняла у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Центризбирком России принял у председателя партии Социальной защиты Владимира Михайлова пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии. Новость по теме Кто будет участвовать в президентских выборах в 2024 году: потенциальные кандидаты «24 декабря 2023 года члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства», — написали в telegram-канале ЦИК. Там добавили, что Михайлов выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической партии, который прошел в Москве 23 декабря. Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек.

Центризбирком России принял у председателя партии Социальной защиты Владимира Михайлова пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии. «24 декабря 2023 года члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства», — написали в telegram-канале ЦИК. Там добавили, что Михайлов выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической партии, который прошел в Москве 23 декабря. Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек.