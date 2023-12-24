112: в Москве мужчина убил проститутку за повышение цены на услугу

24 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Клиент убил проститутку из-за повышения цены на услуги, пишет 112 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве произошло убийство проститутки, вызванное конфликтом из-за повышения цены на услуги. Клиент Алексей Варакин нанес несколько ножевых ранений. «Изначально проститутка назвала одну сумму, а после того, как к ней приехал Варакин, девушка подняла стоимость. Алексею это не понравилось, он схватил нож и ударил ее несколько раз», — передает telegram-канал 112. Там добавили, что Варакин задержан правоохранительными органами. Он имеет криминальное прошлое: в 2010 году он совершил убийство с ограблением двух женщин в Санкт-Петербурге. Позднее следствие выяснило, что жертвами были проститутки, которые застали его во время совершения кражи. За убийство 25-летней Влады, которое случилось недавно, его задержали. После совершения преступления в 2010 году Варакин провел 13 лет в психиатрической больнице. Он является безработным уроженцем страны Ближнего зарубежья, находящимся на территории России без регистрации, сообщает telegram-канал Shot. Ранее в Москве в элитном жилом комплексе произошло преступление. 25-летняя девушка связалась со своей подругой через видеосвязь и сообщила о том, что ей порезали шею. Когда полиция прибыла на место, девушка уже была мертва.

В Москве произошло убийство проститутки, вызванное конфликтом из-за повышения цены на услуги. Клиент Алексей Варакин нанес несколько ножевых ранений. «Изначально проститутка назвала одну сумму, а после того, как к ней приехал Варакин, девушка подняла стоимость. Алексею это не понравилось, он схватил нож и ударил ее несколько раз», — передает telegram-канал 112. Там добавили, что Варакин задержан правоохранительными органами. Он имеет криминальное прошлое: в 2010 году он совершил убийство с ограблением двух женщин в Санкт-Петербурге. Позднее следствие выяснило, что жертвами были проститутки, которые застали его во время совершения кражи. За убийство 25-летней Влады, которое случилось недавно, его задержали. После совершения преступления в 2010 году Варакин провел 13 лет в психиатрической больнице. Он является безработным уроженцем страны Ближнего зарубежья, находящимся на территории России без регистрации, сообщает telegram-канал Shot. Ранее в Москве в элитном жилом комплексе произошло преступление. 25-летняя девушка связалась со своей подругой через видеосвязь и сообщила о том, что ей порезали шею. Когда полиция прибыла на место, девушка уже была мертва.