Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поинтересовался у Европы, как она себя «чувствует перед Рождеством. Он заявил, что в Евросоюзе сидят «политики-дегенераты», а экономический рост отсутствует, добавив в конце: «С Рождеством».
«Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из РФ и ее рынка в целом. <…> Толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о конфликте между Украиной и Россией до „победы“. <…> С Рождеством!» — высказался Дмитрий Медведев на своей странице в X. Он также считает, что Европа разболелась.
Ранее Медведев предложил Киеву запретить своим гражданам есть оливье и селедку под шубой. Таким образом он отреагировал на петицию, которая призывала отказаться от российских салатов на Украине.
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