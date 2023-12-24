Медведев поздравил «европейских политиков-дегенератов» с наступающим Рождеством

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что Европа не сможет пережить кризис Фото:

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поинтересовался у Европы, как она себя «чувствует перед Рождеством. Он заявил, что в Евросоюзе сидят «политики-дегенераты», а экономический рост отсутствует, добавив в конце: «С Рождеством».

«Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из РФ и ее рынка в целом. <…> Толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о конфликте между Украиной и Россией до „победы“. <…> С Рождеством!» — высказался Дмитрий Медведев на своей странице в X. Он также считает, что Европа разболелась.

Ранее Медведев предложил Киеву запретить своим гражданам есть оливье и селедку под шубой. Таким образом он отреагировал на петицию, которая призывала отказаться от российских салатов на Украине.

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поинтересовался у Европы, как она себя «чувствует перед Рождеством. Он заявил, что в Евросоюзе сидят «политики-дегенераты», а экономический рост отсутствует, добавив в конце: «С Рождеством». «Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из РФ и ее рынка в целом. <…> Толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о конфликте между Украиной и Россией до „победы“. <…> С Рождеством!» — высказался Дмитрий Медведев на своей странице в X. Он также считает, что Европа разболелась. Ранее Медведев предложил Киеву запретить своим гражданам есть оливье и селедку под шубой. Таким образом он отреагировал на петицию, которая призывала отказаться от российских салатов на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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