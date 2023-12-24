Медведев поздравил «европейских политиков-дегенератов» с наступающим Рождеством

24 декабря 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Европа не сможет пережить кризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поинтересовался у Европы, как она себя «чувствует перед Рождеством. Он заявил, что в Евросоюзе сидят «политики-дегенераты», а экономический рост отсутствует, добавив в конце: «С Рождеством». «Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из РФ и ее рынка в целом. <…> Толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о конфликте между Украиной и Россией до „победы“. <…> С Рождеством!» — высказался Дмитрий Медведев на своей странице в X. Он также считает, что Европа разболелась. Ранее Медведев предложил Киеву запретить своим гражданам есть оливье и селедку под шубой. Таким образом он отреагировал на петицию, которая призывала отказаться от российских салатов на Украине.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поинтересовался у Европы, как она себя «чувствует перед Рождеством. Он заявил, что в Евросоюзе сидят «политики-дегенераты», а экономический рост отсутствует, добавив в конце: «С Рождеством». «Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из РФ и ее рынка в целом. <…> Толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о конфликте между Украиной и Россией до „победы“. <…> С Рождеством!» — высказался Дмитрий Медведев на своей странице в X. Он также считает, что Европа разболелась. Ранее Медведев предложил Киеву запретить своим гражданам есть оливье и селедку под шубой. Таким образом он отреагировал на петицию, которая призывала отказаться от российских салатов на Украине.