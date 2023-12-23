Медведев предложил Киеву сажать в тюрьму за «оливье» и «селедку под шубой»

23 декабря 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев предложил Украине изменить УК после предложений запретить «Оливье» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За приготовление российского салата «оливье» и «селедка под шубой» на Украине надо лишать свободы до семи лет. С таким предложением изменить УК другой страны выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Приготовление или подготовка к приготовлению „салата оливье“ или „салата сельдь под шубой“, а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц <…> наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . По предложению Медведева, если правонарушение совершило должностное лицо, то оно может получить до 15 лет лишения свободы. А если человек на Украине решил приготовить российские салаты в государственные праздники, то за это надо наказывать пожизненным тюремным сроком, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Медведев также указал ситуации, при которых лицо освобождается от ответственности. По его словам, можно сделать так: «добровольный отказ от приготовления названых блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и прохождением курса принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев» освобождает человека от ответственности. Таким образом Медведев отреагировал на петицию, которая появилась на Украине. Активисты требуют отменить «оливье» и «селедку под шубой» для того, чтобы «повысить патриотизм среди украинцев». На момент, когда она привлекла внимание СМИ, было собрано 37 подписей, передает МК.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За приготовление российского салата «оливье» и «селедка под шубой» на Украине надо лишать свободы до семи лет. С таким предложением изменить УК другой страны выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Приготовление или подготовка к приготовлению „салата оливье“ или „салата сельдь под шубой“, а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц <…> наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. По предложению Медведева, если правонарушение совершило должностное лицо, то оно может получить до 15 лет лишения свободы. А если человек на Украине решил приготовить российские салаты в государственные праздники, то за это надо наказывать пожизненным тюремным сроком, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Медведев также указал ситуации, при которых лицо освобождается от ответственности. По его словам, можно сделать так: «добровольный отказ от приготовления названых блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и прохождением курса принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев» освобождает человека от ответственности. Таким образом Медведев отреагировал на петицию, которая появилась на Украине. Активисты требуют отменить «оливье» и «селедку под шубой» для того, чтобы «повысить патриотизм среди украинцев». На момент, когда она привлекла внимание СМИ, было собрано 37 подписей, передает МК.RU.