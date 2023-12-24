Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обсудил «голую вечеринку» с певцом Филиппом Киркоровым после шоу фигуристки Татьяны Навки. Во время беседы Киркоров подчеркнул, что был расстроен увиденным.
«Что вы там устроили?» — начал диалог Дмитрий Песков. Филипп Киркоров ответил: «Она [Ивлеева] меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на „Дольче Габбана“, „Баленсиага“. А потом, когда я вошел и увидел это…». Киркоров отметил, что он был на мероприятии всего несколько минут. Во время беседы Песков смеялся, передает портал Starhit.ru.
«Голая вечеринка» прошла в Москве 20 декабря. Она привлекла большое внимание общественников и депутатов. Последние предлагали убрать с телеканалов всех участников мероприятия, передает RT. Блогер Анастасия Ивлеева, которая устроила вечеринку, уже извинилась, пишет телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.