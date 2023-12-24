Киркоров пожаловался Пескову на «голую вечеринку» Ивлеевой. Видео

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков смеялся, когда Филипп Киркоров рассказывал о «голой вечеринке» Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обсудил «голую вечеринку» с певцом Филиппом Киркоровым после шоу фигуристки Татьяны Навки. Во время беседы Киркоров подчеркнул, что был расстроен увиденным.

«Что вы там устроили?» — начал диалог Дмитрий Песков. Филипп Киркоров ответил: «Она [Ивлеева] меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на „Дольче Габбана“, „Баленсиага“. А потом, когда я вошел и увидел это…». Киркоров отметил, что он был на мероприятии всего несколько минут. Во время беседы Песков смеялся, передает портал Starhit.ru.

«Голая вечеринка» прошла в Москве 20 декабря. Она привлекла большое внимание общественников и депутатов. Последние предлагали убрать с телеканалов всех участников мероприятия, передает RT. Блогер Анастасия Ивлеева, которая устроила вечеринку, уже извинилась, пишет телеканал 360.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обсудил «голую вечеринку» с певцом Филиппом Киркоровым после шоу фигуристки Татьяны Навки. Во время беседы Киркоров подчеркнул, что был расстроен увиденным. «Что вы там устроили?» — начал диалог Дмитрий Песков. Филипп Киркоров ответил: «Она [Ивлеева] меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на „Дольче Габбана“, „Баленсиага“. А потом, когда я вошел и увидел это…». Киркоров отметил, что он был на мероприятии всего несколько минут. Во время беседы Песков смеялся, передает портал Starhit.ru. «Голая вечеринка» прошла в Москве 20 декабря. Она привлекла большое внимание общественников и депутатов. Последние предлагали убрать с телеканалов всех участников мероприятия, передает RT. Блогер Анастасия Ивлеева, которая устроила вечеринку, уже извинилась, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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