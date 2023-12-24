112: убивший московскую проститутку мужчина сознался еще в одном преступлении

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Алексей Варакин признался в еще одном убийстве Фото:

Алексей Варакин, который убил проститутку из-за слишком большой цены на ее услуги, признался в еще одном преступлении. Он убил девушку в гостинице, сообщает telegram-канал 112.

«Варакин сам сознался следователям в еще одном убийстве на допросе. Он заявил, что несколько дней назад убил девушку в одной из гостиниц на востоке Москвы», — пишет 112. Ранее Варакин 13 лет провел в психбольнице. Туда он попал также после убийства, отмечает telegram-канал.

Ранее Варакин убил проститутку, которая завысила цену на свои услуги. Он приехал в Россию из ближнего зарубежья, у Варакина нет официальной работы.

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Алексей Варакин, который убил проститутку из-за слишком большой цены на ее услуги, признался в еще одном преступлении. Он убил девушку в гостинице, сообщает telegram-канал 112. «Варакин сам сознался следователям в еще одном убийстве на допросе. Он заявил, что несколько дней назад убил девушку в одной из гостиниц на востоке Москвы», — пишет 112. Ранее Варакин 13 лет провел в психбольнице. Туда он попал также после убийства, отмечает telegram-канал. Ранее Варакин убил проститутку, которая завысила цену на свои услуги. Он приехал в Россию из ближнего зарубежья, у Варакина нет официальной работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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