Активисты свердловского «Яблока» потребовали от партии выдвинуть в президенты протеже Ходорковского*

«Молодежка» свердловского «Яблока» оспорила позицию Явлинского по выборам

24 декабря 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

В региональной ячейке партии открестились от инициативы активистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Молодежное крыло свердловского отделения партии «Яблоко» выступило за то, чтобы партия поддержала на выборах президента РФ журналистку Екатерину Дунцову, которая, по данным члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, является протеже находящегося в эмиграции бизнесмена Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иноагентом). Соответствующее заявление опубликовано в telegram-канале ячейки. «Мы, члены свердловского молодежного „Яблока“, обращаемся к руководству партии „Яблоко“ с просьбами: познакомиться с Екатериной Дунцовой и рассмотреть вопрос о ее выдвижении кандидатом от партии „Яблоко“ на предстоящих президентских выборах», — сказано в посте. Глава реготделения «Яблока» Максим Петлин сказал URA.RU, что с ним это обращение не согласовывалось, и они сам удивился, когда прочитал пост. «Свердловское молодежное „Яблоко“», по его словам, не является структурным подразделением партии, в эту организацию входят в основном люди в возрасте до 18 лет, которые никому не подчиняются. «Странно, когда свердловское молодежное „Яблоко“, точнее, те, кто себя так называют, начинают что-то кому-то рекомендовать, не разобравшись в вопросе», — сказал Петлин. Он отметил, что выдвижение Дунцовой от «Яблока» сейчас «даже юридически невозможно». «Для этого надо соблюсти необходимые юридические формальности — как минимум официально, а не через СМИ, обратиться в партию, выслать свою программу, согласиться с нашим политическим меморандумом», — объяснил Петлин. При этом отказ ЦИКа регистрировать Дунцову самовыдвиженцем он назвал «возмутительным». Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению Дунцовой на выборы 23 декабря. Комиссия нашла сразу несколько нарушений при оформлении итогов заседания группы и выявила ошибки и опечатки в заявлениях около 100 членов группы. После этого Дунцова публично обратилась за поддержкой к лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому. Он дал понять, что удовлетворять просьбу не намерен, обозначив, что якобы даже не знает, кто это. *Включен в реестр иноагентов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодежное крыло свердловского отделения партии «Яблоко» выступило за то, чтобы партия поддержала на выборах президента РФ журналистку Екатерину Дунцову, которая, по данным члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, является протеже находящегося в эмиграции бизнесмена Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иноагентом). Соответствующее заявление опубликовано в telegram-канале ячейки. «Мы, члены свердловского молодежного „Яблока“, обращаемся к руководству партии „Яблоко“ с просьбами: познакомиться с Екатериной Дунцовой и рассмотреть вопрос о ее выдвижении кандидатом от партии „Яблоко“ на предстоящих президентских выборах», — сказано в посте. Глава реготделения «Яблока» Максим Петлин сказал URA.RU, что с ним это обращение не согласовывалось, и они сам удивился, когда прочитал пост. «Свердловское молодежное „Яблоко“», по его словам, не является структурным подразделением партии, в эту организацию входят в основном люди в возрасте до 18 лет, которые никому не подчиняются. «Странно, когда свердловское молодежное „Яблоко“, точнее, те, кто себя так называют, начинают что-то кому-то рекомендовать, не разобравшись в вопросе», — сказал Петлин. Он отметил, что выдвижение Дунцовой от «Яблока» сейчас «даже юридически невозможно». «Для этого надо соблюсти необходимые юридические формальности — как минимум официально, а не через СМИ, обратиться в партию, выслать свою программу, согласиться с нашим политическим меморандумом», — объяснил Петлин. При этом отказ ЦИКа регистрировать Дунцову самовыдвиженцем он назвал «возмутительным». Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению Дунцовой на выборы 23 декабря. Комиссия нашла сразу несколько нарушений при оформлении итогов заседания группы и выявила ошибки и опечатки в заявлениях около 100 членов группы. После этого Дунцова публично обратилась за поддержкой к лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому. Он дал понять, что удовлетворять просьбу не намерен, обозначив, что якобы даже не знает, кто это. *Включен в реестр иноагентов