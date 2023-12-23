Активисты свердловского «Яблока» потребовали от партии выдвинуть в президенты протеже Ходорковского*

Молодежное крыло свердловского отделения партии «Яблоко» выступило за то, чтобы партия поддержала на выборах президента РФ журналистку Екатерину Дунцову, которая, по данным члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, является протеже находящегося в эмиграции бизнесмена Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иноагентом). Соответствующее заявление опубликовано в telegram-канале ячейки.
«Мы, члены свердловского молодежного „Яблока“, обращаемся к руководству партии „Яблоко“ с просьбами: познакомиться с Екатериной Дунцовой и рассмотреть вопрос о ее выдвижении кандидатом от партии „Яблоко“ на предстоящих президентских выборах», — сказано в посте.
Глава реготделения «Яблока» Максим Петлин сказал URA.RU, что с ним это обращение не согласовывалось, и они сам удивился, когда прочитал пост. «Свердловское молодежное „Яблоко“», по его словам, не является структурным подразделением партии, в эту организацию входят в основном люди в возрасте до 18 лет, которые никому не подчиняются. «Странно, когда свердловское молодежное „Яблоко“, точнее, те, кто себя так называют, начинают что-то кому-то рекомендовать, не разобравшись в вопросе», — сказал Петлин.
Он отметил, что выдвижение Дунцовой от «Яблока» сейчас «даже юридически невозможно». «Для этого надо соблюсти необходимые юридические формальности — как минимум официально, а не через СМИ, обратиться в партию, выслать свою программу, согласиться с нашим политическим меморандумом», — объяснил Петлин. При этом отказ ЦИКа регистрировать Дунцову самовыдвиженцем он назвал «возмутительным».
Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению Дунцовой на выборы 23 декабря. Комиссия нашла сразу несколько нарушений при оформлении итогов заседания группы и выявила ошибки и опечатки в заявлениях около 100 членов группы. После этого Дунцова публично обратилась за поддержкой к лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому. Он дал понять, что удовлетворять просьбу не намерен, обозначив, что якобы даже не знает, кто это.
*Включен в реестр иноагентов
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