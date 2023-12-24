Путина удивила просьба Героя России: главное об СВО 24 декабря

Герой России попросил Владимира Путина дать его экипажу танк Т-90
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Герой России на встрече с президентом страны Владимиром Путиным попросил дать его экипажу танк Т-90, а не отпуск. Это удивило лидера РФ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 декабря.
- Путин удивился, что Герой России не стал просить деньги или путевку. Военный хотел получить для своего экипажа танк Т-90 и награду для командира. Разговор произошел во время церемонии присвоения звания Герой России военным после расширенной коллегии Минобороны.
- ВСУ перебросили оперативные госпитали и штабы из Авдеевки в Очеретино. Как пишут argumenti.ru, теперь украинские военные находятся на последнем рубеже обороны на этом направлении.
- На Украине не осталось добровольцев, которые хотят идти в армию. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, его слова передает телеканал 360.
- Киев проиграет России, если Евросоюз не мобилизует все свои ресурсы. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, назвав РФ великой державой.
- На купянском направлении было отражено четыре атаки ВСУ. Противник потерял свыше 40 военных.
- На краснолиманском направлении ВСУ не смогли продвинуться в районе населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва. Потери Украины составили до 100 военных.
- ВСУ восемь раз пытались продвинуться на донецком направлении, однако у них не получилось. Армия Украины потеряла до 350 военных.
- На южнодонецком участке фронта армия Украины за сутки потеряла до 110 военных. ВС РФ нанесли огневое поражение украинским военным в районе Новомихайловки.
- На запорожском направлении ВС РФ атаковали пять подразделений ВСУ на разных участках фронта. Основные бои шли около Работино и Вербового. Армия Украины потеряла до 70 военных.
- ВС РФ ликвидировали 80 военных Украины на херсонском направлении. Также за сутки российские военные сбили четыре украинских самолета.
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