Путина удивила просьба Героя России: главное об СВО 24 декабря

Путин удивился просьбе Героя России, который попросил танк Т-90, а не путевку

24 декабря 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Герой России попросил Владимира Путина дать его экипажу танк Т-90 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Герой России на встрече с президентом страны Владимиром Путиным попросил дать его экипажу танк Т-90, а не отпуск. Это удивило лидера РФ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 декабря. Путин удивился, что Герой России не стал просить деньги или путевку. Военный хотел получить для своего экипажа танк Т-90 и награду для командира. Разговор произошел во время церемонии присвоения звания Герой России военным после расширенной коллегии Минобороны.

ВСУ перебросили оперативные госпитали и штабы из Авдеевки в Очеретино. Как пишут argumenti.ru, теперь украинские военные находятся на последнем рубеже обороны на этом направлении.

На Украине не осталось добровольцев, которые хотят идти в армию. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, его слова передает телеканал 360.

Киев проиграет России, если Евросоюз не мобилизует все свои ресурсы. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, назвав РФ великой державой.

На купянском направлении было отражено четыре атаки ВСУ. Противник потерял свыше 40 военных.

было отражено четыре атаки ВСУ. Противник потерял свыше 40 военных. На краснолиманском направлении ВСУ не смогли продвинуться в районе населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва. Потери Украины составили до 100 военных.

ВСУ не смогли продвинуться в районе населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва. Потери Украины составили до 100 военных. ВСУ восемь раз пытались продвинуться на донецком направлении , однако у них не получилось. Армия Украины потеряла до 350 военных.

, однако у них не получилось. Армия Украины потеряла до 350 военных. На южнодонецком участке фронта армия Украины за сутки потеряла до 110 военных. ВС РФ нанесли огневое поражение украинским военным в районе Новомихайловки.

фронта армия Украины за сутки потеряла до 110 военных. ВС РФ нанесли огневое поражение украинским военным в районе Новомихайловки. На запорожском направлении ВС РФ атаковали пять подразделений ВСУ на разных участках фронта. Основные бои шли около Работино и Вербового. Армия Украины потеряла до 70 военных.

ВС РФ атаковали пять подразделений ВСУ на разных участках фронта. Основные бои шли около Работино и Вербового. Армия Украины потеряла до 70 военных. ВС РФ ликвидировали 80 военных Украины на херсонском направлении. Также за сутки российские военные сбили четыре украинских самолета.

Герой России на встрече с президентом страны Владимиром Путиным попросил дать его экипажу танк Т-90, а не отпуск. Это удивило лидера РФ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 декабря.