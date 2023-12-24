Президент России Владимир Путин во время общения с военнослужащими был удивлен просьбой Героя РФ. Тот попросил дать его экипажу танк Т-90.
«Не попросил себе ни денег, ни путевку. <…> Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — высказался Владимир Путин на награждении военнослужащих. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем
Присвоение военным звания Герой России состоялось после расширенной коллегии Минобороны РФ 19 декабря. 24 декабря Зарубин показал эксклюзивные кадры встречи. Путин подчеркнул, что страна гордится своими героями, которые вынуждены работать в сложной обстановке, передает RT. Президент также заявил, что пойдет до конца, защищая интересы РФ.
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