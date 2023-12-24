Путина удивила просьба Героя России. Видео

Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что будет защищать интересы России до конца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин во время общения с военнослужащими был удивлен просьбой Героя РФ. Тот попросил дать его экипажу танк Т-90.

«Не попросил себе ни денег, ни путевку. <…> Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — высказался Владимир Путин на награждении военнослужащих. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Новость по теме
Путин назвал власти Украины оборзевшими: о чем еще говорил президент с Героями РФ

Присвоение военным звания Герой России состоялось после расширенной коллегии Минобороны РФ 19 декабря. 24 декабря Зарубин показал эксклюзивные кадры встречи. Путин подчеркнул, что страна гордится своими героями, которые вынуждены работать в сложной обстановке, передает RT. Президент также заявил, что пойдет до конца, защищая интересы РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин во время общения с военнослужащими был удивлен просьбой Героя РФ. Тот попросил дать его экипажу танк Т-90. «Не попросил себе ни денег, ни путевку. <…> Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — высказался Владимир Путин на награждении военнослужащих. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Присвоение военным звания Герой России состоялось после расширенной коллегии Минобороны РФ 19 декабря. 24 декабря Зарубин показал эксклюзивные кадры встречи. Путин подчеркнул, что страна гордится своими героями, которые вынуждены работать в сложной обстановке, передает RT. Президент также заявил, что пойдет до конца, защищая интересы РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...