Какие товары Тюменская область поставляет в КНР

В Тюмени в девять раз возросло количество заявок в реестр экспортеров в КНР

25 декабря 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

В 2023 году предприниматели подали в девять раз больше заявок в реестр экспортеров в КНР, чем суммарно за 2020 — 22 годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области многократно выросло количество производителей, которые желают попасть в реестр экспортеров в КНР. В 2023 году заявок в этот реестр поступило в девять раз больше, чем за вест период с 2020 по 2023 год, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Корреспондент URA.RU проанализировал экспортный поток из Тюменской области в Китай. Результатом исследований стал топ-3 товаров, которые вывозят в КНР тюменские производители. Зерно и продукты его переработки Зернобобовая продукция последние несколько лет является ключевой статьей экспорта Тюменской области. С начала 2023 года тюменское управление Россельхознадзора проконтролировало вывоз из России более чем 120 тысяч тонн тюменского зерна. Этот показатель превышает прошлогодний в 26 раз. Отмечается, что львиная доля зерна отправляется в Казахстан, однако не менее 10% экспорта получает и КНР. Прочие сельскохозяйственные продукты Укрепление сотрудничества Тюменской области с КНР позволяет выходить на китайские рынки новым производителям. Помимо зерна Тюмень начал поставлять в Китай важное сырье для производств — масличный лен. Пока что в дружественную страну отправлена всего одна коммерческая партия этого товара объемом в 1200 тонн, однако это только начало, поясняют URA.RU в бизнес-среде. Технологии и инструмент для добычи нефти и газа Китай считается одной из самых высокотехнологичных стран. Однако богатый опыт России, и, в частности, Тюменской области в добывающей промышленности, помогает местным производителям заинтересовать китайских партнеров. Большинство контрактов подписывается во время бизнес-миссий; разговоры о поставке тюменских технологий в Китай начались так же во время визита в регион китайских предпринимателей. Многие производители и поставщики услуг Тюменской области сейчас стремятся выйти на рынки КНР. Но получается не у всех — из 180 поданных в этом году заявок в реестр экспортеров в Китай, 56% вернулись с отказом. Как отмечают в Россельхознадзоре, чаще всего предпринимателям отказывают из-за недостоверной информации в заявке, неправильном переводе названий на иностранные языки и попытки заявить на экспорт продукцию, которая к ввозу в Китай не разрешена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области многократно выросло количество производителей, которые желают попасть в реестр экспортеров в КНР. В 2023 году заявок в этот реестр поступило в девять раз больше, чем за вест период с 2020 по 2023 год, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Корреспондент URA.RU проанализировал экспортный поток из Тюменской области в Китай. Результатом исследований стал топ-3 товаров, которые вывозят в КНР тюменские производители. Зернобобовая продукция последние несколько лет является ключевой статьей экспорта Тюменской области. С начала 2023 года тюменское управление Россельхознадзора проконтролировало вывоз из России более чем 120 тысяч тонн тюменского зерна. Этот показатель превышает прошлогодний в 26 раз. Отмечается, что львиная доля зерна отправляется в Казахстан, однако не менее 10% экспорта получает и КНР. Укрепление сотрудничества Тюменской области с КНР позволяет выходить на китайские рынки новым производителям. Помимо зерна Тюмень начал поставлять в Китай важное сырье для производств — масличный лен. Пока что в дружественную страну отправлена всего одна коммерческая партия этого товара объемом в 1200 тонн, однако это только начало, поясняют URA.RU в бизнес-среде. Китай считается одной из самых высокотехнологичных стран. Однако богатый опыт России, и, в частности, Тюменской области в добывающей промышленности, помогает местным производителям заинтересовать китайских партнеров. Большинство контрактов подписывается во время бизнес-миссий; разговоры о поставке тюменских технологий в Китай начались так же во время визита в регион китайских предпринимателей.