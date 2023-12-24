24 декабря 2023

Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о беспорядках

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Российские спецслужбы предупредили о планируемых беспорядках в Сербии Фото:

Российские спецслужбы располагали информацией о планируемых беспорядках в Сербии вечером 24 декабря и поделились ей. Об этом рассказала премьер-министр Ана Брнабич, которая поблагодарила Россию за предупреждение.

«Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдет понимания на Западе. Сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация и они поделились с нами», — сказала Брнабич, которую цитирует РИА Новости.

Российские спецслужбы рассказали о планируемом мятеже и представителям других стран. Но все остальные расценили это как дезинформацию или распространение фейковых новостей, добавила премьер-министр Сербии.

24 декабря в центре Белграда возле здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» собрались на очередную акцию протеста. Поводом стало заявление президента страны Александра Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти не будет». Между зданием РИК и резиденцией сербского президента появилась сцена, с которой протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги.

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Российские спецслужбы располагали информацией о планируемых беспорядках в Сербии вечером 24 декабря и поделились ей. Об этом рассказала премьер-министр Ана Брнабич, которая поблагодарила Россию за предупреждение. «Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдет понимания на Западе. Сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация и они поделились с нами», — сказала Брнабич, которую цитирует РИА Новости. Российские спецслужбы рассказали о планируемом мятеже и представителям других стран. Но все остальные расценили это как дезинформацию или распространение фейковых новостей, добавила премьер-министр Сербии. 24 декабря в центре Белграда возле здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» собрались на очередную акцию протеста. Поводом стало заявление президента страны Александра Вучича о том, что «никакой насильственной смены власти не будет». Между зданием РИК и резиденцией сербского президента появилась сцена, с которой протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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