Мантуров озвучил условие снижения цен на авто в России

Мантуров: «АвтоВаз» в РФ подешевеет после снижения ключевой ставки

25 декабря 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров сообщил, что за 2023 год цена на российские авто увеличилась на 11% Фото: Сергей Русанов © URA.RU У отечественных автомобилей стоимость может упасть после снижения ключевой ставки. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что за 2023 год стоимость на российские авто увеличилась на 11%. По словам Мантурова, причинами стали появление проблем в логистике, курсовая разница и цена на заемные средства. Он подчеркнул, что отправка модели Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей за один автомобиль. Мантуров сообщил, что у компании есть немалый объем кредиторской задолженности, поэтому увеличение ключевой ставки также включается в стоимость авто. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что стоимость на авто «АвтоВаза» выросла на 40%. По его словам, цена на автомобили уменьшится, когда отрасль будет хорошо развита. Компания «АвтоВАЗ» подписала соглашение о производстве автомобилей на территории Эфиопии, передает «Национальная служба новостей». Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что уже созданы прототипы электрических «Нив», передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У отечественных автомобилей стоимость может упасть после снижения ключевой ставки. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что за 2023 год стоимость на российские авто увеличилась на 11%. По словам Мантурова, причинами стали появление проблем в логистике, курсовая разница и цена на заемные средства. Он подчеркнул, что отправка модели Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей за один автомобиль. Мантуров сообщил, что у компании есть немалый объем кредиторской задолженности, поэтому увеличение ключевой ставки также включается в стоимость авто. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что стоимость на авто «АвтоВаза» выросла на 40%. По его словам, цена на автомобили уменьшится, когда отрасль будет хорошо развита. Компания «АвтоВАЗ» подписала соглашение о производстве автомобилей на территории Эфиопии, передает «Национальная служба новостей». Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что уже созданы прототипы электрических «Нив», передает RT.