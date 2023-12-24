24 декабря 2023

Мантуров озвучил условие снижения цен на авто в России

Мантуров: «АвтоВаз» в РФ подешевеет после снижения ключевой ставки
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Мантуров сообщил, что за 2023 год цена на российские авто увеличилась на 11% Фото:

У отечественных автомобилей стоимость может упасть после снижения ключевой ставки. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что за 2023 год стоимость на российские авто увеличилась на 11%.

По словам Мантурова, причинами стали появление проблем в логистике, курсовая разница и цена на заемные средства. Он подчеркнул, что отправка модели Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей за один автомобиль. Мантуров сообщил, что у компании есть немалый объем кредиторской задолженности, поэтому увеличение ключевой ставки также включается в стоимость авто.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что стоимость на авто «АвтоВаза» выросла на 40%. По его словам, цена на автомобили уменьшится, когда отрасль будет хорошо развита. Компания «АвтоВАЗ» подписала соглашение о производстве автомобилей на территории Эфиопии, передает «Национальная служба новостей». Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что уже созданы прототипы электрических «Нив», передает RT.

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У отечественных автомобилей стоимость может упасть после снижения ключевой ставки. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что за 2023 год стоимость на российские авто увеличилась на 11%. По словам Мантурова, причинами стали появление проблем в логистике, курсовая разница и цена на заемные средства. Он подчеркнул, что отправка модели Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей за один автомобиль. Мантуров сообщил, что у компании есть немалый объем кредиторской задолженности, поэтому увеличение ключевой ставки также включается в стоимость авто. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что стоимость на авто «АвтоВаза» выросла на 40%. По его словам, цена на автомобили уменьшится, когда отрасль будет хорошо развита. Компания «АвтоВАЗ» подписала соглашение о производстве автомобилей на территории Эфиопии, передает «Национальная служба новостей». Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что уже созданы прототипы электрических «Нив», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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