Тюменскую «трассу смерти» перекрыли из-за гололеда

В Тюменской области ограничено движение по трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Ограничительные меры применили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил оперативный дежурный «Уралуправтодора» в ответ на запрос URA.RU.
«Ограничение движения на трассе „Тюмень — Ханты-Мансийск“. С 436-го по 542-й километр до границы Тюменской области движение остановлено полностью», — пояснили в Уралуправтодоре.
Также сообщается, что перекрыта часть трассы с 572 по 698 километр в ХМАО. В «Уралуправтодоре» URA.RU пояснили, что на этом участке проводят противогололедную обработку дорожного полотна. По сообщениям ГИБДД Югры, ограничение движения действует также на участке с 43 по 58 км автодороги «Нефтеюганск — Сургут» в Сургутском районе. Ранее URA.RU рассказало о смертельном ДТП на другой тюменской трассе.
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