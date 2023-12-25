Тюменскую «трассу смерти» перекрыли из-за гололеда

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск из-за непогоды ограничено движение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, зима, шоссе, лес, асфальт, трасса, дорога
На дороге проводят противогололедную обработку Фото:

В Тюменской области ограничено движение по трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Ограничительные меры применили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил оперативный дежурный «Уралуправтодора» в ответ на запрос URA.RU.

«Ограничение движения на трассе „Тюмень — Ханты-Мансийск“. С 436-го по 542-й километр до границы Тюменской области движение остановлено полностью», — пояснили в Уралуправтодоре.

Также сообщается, что перекрыта часть трассы с 572 по 698 километр в ХМАО. В «Уралуправтодоре» URA.RU пояснили, что на этом участке проводят противогололедную обработку дорожного полотна. По сообщениям ГИБДД Югры, ограничение движения действует также на участке с 43 по 58 км автодороги «Нефтеюганск — Сургут» в Сургутском районе. Ранее URA.RU рассказало о смертельном ДТП на другой тюменской трассе.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области ограничено движение по трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Ограничительные меры применили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил оперативный дежурный «Уралуправтодора» в ответ на запрос URA.RU. «Ограничение движения на трассе „Тюмень — Ханты-Мансийск“. С 436-го по 542-й километр до границы Тюменской области движение остановлено полностью», — пояснили в Уралуправтодоре. Также сообщается, что перекрыта часть трассы с 572 по 698 километр в ХМАО. В «Уралуправтодоре» URA.RU пояснили, что на этом участке проводят противогололедную обработку дорожного полотна. По сообщениям ГИБДД Югры, ограничение движения действует также на участке с 43 по 58 км автодороги «Нефтеюганск — Сургут» в Сургутском районе. Ранее URA.RU рассказало о смертельном ДТП на другой тюменской трассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...