24 декабря 2023

Челябинскую область накроет снежный шторм

Гидрометеоцентр Челябинской области предупредил о штормовом ветре и снегопадах
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы снежного ветра усилятся до 25 метров в секунду Фото:

В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и сильный снег. Штормовое предупреждение на 25—26 декабря озвучили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря с прохождением южного циклона в отдельных районах Челябинской области, ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами сильные метели, снежные заносы. Ветер усилится до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи.

Накануне спасатели МЧС предупредили жителей региона о надвигающемся шторме. В ночь на 25 декабря в отдельных районах Челябинской области начался снегопад с ветром скоростью до 20 метров в секунду. Часть федеральных трасс региона из-за ледяного дождя закрыли для движения пассажирского транспорта и большегрузов.

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В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и сильный снег. Штормовое предупреждение на 25—26 декабря озвучили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря с прохождением южного циклона в отдельных районах Челябинской области, ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами сильные метели, снежные заносы. Ветер усилится до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Накануне спасатели МЧС предупредили жителей региона о надвигающемся шторме. В ночь на 25 декабря в отдельных районах Челябинской области начался снегопад с ветром скоростью до 20 метров в секунду. Часть федеральных трасс региона из-за ледяного дождя закрыли для движения пассажирского транспорта и большегрузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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