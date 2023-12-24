Челябинскую область накроет снежный шторм

Гидрометеоцентр Челябинской области предупредил о штормовом ветре и снегопадах

25 декабря 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Порывы снежного ветра усилятся до 25 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и сильный снег. Штормовое предупреждение на 25—26 декабря озвучили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря с прохождением южного циклона в отдельных районах Челябинской области, ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами сильные метели, снежные заносы. Ветер усилится до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Накануне спасатели МЧС предупредили жителей региона о надвигающемся шторме. В ночь на 25 декабря в отдельных районах Челябинской области начался снегопад с ветром скоростью до 20 метров в секунду. Часть федеральных трасс региона из-за ледяного дождя закрыли для движения пассажирского транспорта и большегрузов.

В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и сильный снег. Штормовое предупреждение на 25—26 декабря озвучили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря с прохождением южного циклона в отдельных районах Челябинской области, ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами сильные метели, снежные заносы. Ветер усилится до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Накануне спасатели МЧС предупредили жителей региона о надвигающемся шторме. В ночь на 25 декабря в отдельных районах Челябинской области начался снегопад с ветром скоростью до 20 метров в секунду. Часть федеральных трасс региона из-за ледяного дождя закрыли для движения пассажирского транспорта и большегрузов.