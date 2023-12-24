Главная елка Салехарда показалась горожанам скудной

Главная елка Ямала не оправдала ожидания горожан Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Салехарда остались недовольными главной новогодней елкой. Горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что в этом году было использовано недостаточное количество праздничных украшений.

«Для главной елки округа оформление очень бедное. В моем далеком детстве елки украшали картонными игрушками, так вот сейчас, глядя на нашу елку, создается впечатление что ты попал в 60-е годы прошлого века. Болтаются десять картонок, издали напоминающих какие-то фигурки», — написала Людмила Надеждина в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Многие ямальцы поделились своим мнением, отметив, что новогодние деревья прошлых годов были украшены лучше. «Сейчас елка ужасная, мне не нравится. В 2019 была лучше», — поделилась Надежда Анатольевна. «В этом году как-то огней не хватает на елке, все внимание на себя забирает храм, он светится намного ярче», — отметила Мария Дегтярь. «С каждым годом елка все беднее», — написала Лола Нету.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказало о недовольствах жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) по поводу тематики ледяного городка. Многие новоуренгойцы отметили, что ледяные скульптуры, посвященные наукам, не подходят для праздничного оформления города.

Главная елка в Салехарде Фото: URA.RU