24 декабря 2023
23 декабря 2023

Жители столицы ЯНАО недовольны главной елкой в городе. Фото

Главная елка Салехарда показалась горожанам скудной
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, новогодняя елка, арктика, мороз, туман
Главная елка Ямала не оправдала ожидания горожан Фото:

Жители Салехарда остались недовольными главной новогодней елкой. Горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что в этом году было использовано недостаточное количество праздничных украшений.

«Для главной елки округа оформление очень бедное. В моем далеком детстве елки украшали картонными игрушками, так вот сейчас, глядя на нашу елку, создается впечатление что ты попал в 60-е годы прошлого века. Болтаются десять картонок, издали напоминающих какие-то фигурки», — написала Людмила Надеждина в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Многие ямальцы поделились своим мнением, отметив, что новогодние деревья прошлых годов были украшены лучше. «Сейчас елка ужасная, мне не нравится. В 2019 была лучше», — поделилась Надежда Анатольевна. «В этом году как-то огней не хватает на елке, все внимание на себя забирает храм, он светится намного ярче», — отметила Мария Дегтярь. «С каждым годом елка все беднее», — написала Лола Нету.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказало о недовольствах жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) по поводу тематики ледяного городка. Многие новоуренгойцы отметили, что ледяные скульптуры, посвященные наукам, не подходят для праздничного оформления города.

Главная елка в Салехарде
Главная елка в Салехарде
Фото:
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Жители Салехарда остались недовольными главной новогодней елкой. Горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что в этом году было использовано недостаточное количество праздничных украшений. «Для главной елки округа оформление очень бедное. В моем далеком детстве елки украшали картонными игрушками, так вот сейчас, глядя на нашу елку, создается впечатление что ты попал в 60-е годы прошлого века. Болтаются десять картонок, издали напоминающих какие-то фигурки», — написала Людмила Надеждина в сообществе «Подслушано в Салехарде». Многие ямальцы поделились своим мнением, отметив, что новогодние деревья прошлых годов были украшены лучше. «Сейчас елка ужасная, мне не нравится. В 2019 была лучше», — поделилась Надежда Анатольевна. «В этом году как-то огней не хватает на елке, все внимание на себя забирает храм, он светится намного ярче», — отметила Мария Дегтярь. «С каждым годом елка все беднее», — написала Лола Нету. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало о недовольствах жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) по поводу тематики ледяного городка. Многие новоуренгойцы отметили, что ледяные скульптуры, посвященные наукам, не подходят для праздничного оформления города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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