Жителям ЯНАО не хватило праздничного оформления ледяного городка

Проект ледяного городка показался жителям Нового Уренгоя неуместным

22 ноября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Проект ледяного городка в Новом Уренгое не понравился горожанам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Между жителями Нового Уренгоя (ЯНАО) в социальных сетях разгорелся спор на счет тематики ледяного городка этого сезона — 300-летие Российской академии наук. Многие горожане ожидали более праздничной атмосферы, посвященной Новому году. «Новый год — праздник волшебный сказки, но никак не элементов таблицы Менделеева и пробирок! Детям, тем более маленьким, не объяснить, кто такой Менделеев и Кулибин. Это Питерская академия наук, а у нас на Ямале есть и свои достижения!», — написала Enigma в telegram-канале «Воронов». Часть новоуренгойцев поддержала жительницу города. «Кулибин и Менделеев с Ломоносовым не подходят к Новому году», — отметила жительница города. Среди ямальцев были и те, кто рад креативной задумке. «Новогодние шарики и снежинки делать — банально. Властям спасибо за необычное решение!», — поделилась ЕКВ. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало об установке ледяного городка в Новом Уренгое (ЯНАО). Ледяные конструкции будут посвящены великим научным деятелям.

Между жителями Нового Уренгоя (ЯНАО) в социальных сетях разгорелся спор на счет тематики ледяного городка этого сезона — 300-летие Российской академии наук. Многие горожане ожидали более праздничной атмосферы, посвященной Новому году. «Новый год — праздник волшебный сказки, но никак не элементов таблицы Менделеева и пробирок! Детям, тем более маленьким, не объяснить, кто такой Менделеев и Кулибин. Это Питерская академия наук, а у нас на Ямале есть и свои достижения!», — написала Enigma в telegram-канале «Воронов». Часть новоуренгойцев поддержала жительницу города. «Кулибин и Менделеев с Ломоносовым не подходят к Новому году», — отметила жительница города. Среди ямальцев были и те, кто рад креативной задумке. «Новогодние шарики и снежинки делать — банально. Властям спасибо за необычное решение!», — поделилась ЕКВ. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало об установке ледяного городка в Новом Уренгое (ЯНАО). Ледяные конструкции будут посвящены великим научным деятелям.