21 ноября 2023

Жителям ЯНАО не хватило праздничного оформления ледяного городка

Проект ледяного городка показался жителям Нового Уренгоя неуместным
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка. Екатеринбург, новогоднее оформление, ледяной городок
Проект ледяного городка в Новом Уренгое не понравился горожанам Фото:

Между жителями Нового Уренгоя (ЯНАО) в социальных сетях разгорелся спор на счет тематики ледяного городка этого сезона — 300-летие Российской академии наук. Многие горожане ожидали более праздничной атмосферы, посвященной Новому году.

«Новый год — праздник волшебный сказки, но никак не элементов таблицы Менделеева и пробирок! Детям, тем более маленьким, не объяснить, кто такой Менделеев и Кулибин. Это Питерская академия наук, а у нас на Ямале есть и свои достижения!», — написала Enigma в telegram-канале «Воронов».

Часть новоуренгойцев поддержала жительницу города. «Кулибин и Менделеев с Ломоносовым не подходят к Новому году», — отметила жительница города. Среди ямальцев были и те, кто рад креативной задумке. «Новогодние шарики и снежинки делать — банально. Властям спасибо за необычное решение!», — поделилась ЕКВ.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказало об установке ледяного городка в Новом Уренгое (ЯНАО). Ледяные конструкции будут посвящены великим научным деятелям.

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Между жителями Нового Уренгоя (ЯНАО) в социальных сетях разгорелся спор на счет тематики ледяного городка этого сезона — 300-летие Российской академии наук. Многие горожане ожидали более праздничной атмосферы, посвященной Новому году. «Новый год — праздник волшебный сказки, но никак не элементов таблицы Менделеева и пробирок! Детям, тем более маленьким, не объяснить, кто такой Менделеев и Кулибин. Это Питерская академия наук, а у нас на Ямале есть и свои достижения!», — написала Enigma в telegram-канале «Воронов». Часть новоуренгойцев поддержала жительницу города. «Кулибин и Менделеев с Ломоносовым не подходят к Новому году», — отметила жительница города. Среди ямальцев были и те, кто рад креативной задумке. «Новогодние шарики и снежинки делать — банально. Властям спасибо за необычное решение!», — поделилась ЕКВ. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало об установке ледяного городка в Новом Уренгое (ЯНАО). Ледяные конструкции будут посвящены великим научным деятелям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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