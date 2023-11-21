Жителям ЯНАО не хватило праздничного оформления ледяного городка

Между жителями Нового Уренгоя (ЯНАО) в социальных сетях разгорелся спор на счет тематики ледяного городка этого сезона — 300-летие Российской академии наук. Многие горожане ожидали более праздничной атмосферы, посвященной Новому году.
«Новый год — праздник волшебный сказки, но никак не элементов таблицы Менделеева и пробирок! Детям, тем более маленьким, не объяснить, кто такой Менделеев и Кулибин. Это Питерская академия наук, а у нас на Ямале есть и свои достижения!», — написала Enigma в telegram-канале «Воронов».
Часть новоуренгойцев поддержала жительницу города. «Кулибин и Менделеев с Ломоносовым не подходят к Новому году», — отметила жительница города. Среди ямальцев были и те, кто рад креативной задумке. «Новогодние шарики и снежинки делать — банально. Властям спасибо за необычное решение!», — поделилась ЕКВ.
Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU рассказало об установке ледяного городка в Новом Уренгое (ЯНАО). Ледяные конструкции будут посвящены великим научным деятелям.
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