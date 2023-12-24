На курганской границе в Казахстан запретили ввоз тонн меда и мяса

25 декабря 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Из Курганской области в Казахстан не пропустили 2,4 тонны меда и 340 кг мяса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На государственной границе в Курганской области в Казахстане не пропустили более 2,6 тонн меда и мяса, которые пытались провезти без необходимых ветеринарных документов. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Утром 24 декабря на российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы „Иртыш“ в Курганской области были зарегистрированы три случая незаконного вывоза поднадзорных грузов. Были осуществлены возвраты 2400 кг меда, которые везли из Москвы в Астану», — говорится в сообщении ведомства. Также были возвращены 320 кг конины и 20 кг баранины, которые везли из Курганской и Тюменской областей в Петропавловск. По данным регионального Россельхознадзора, все перевозчики являются гражданами Республики Казахстан. Сотрудниками ведомства были проведены разъяснительные беседы с водителями, машины с грузом были возвращены обратно для оформления сопроводительных документов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на госгранице в Казахстан не пропустили 80 кг конины. Также сообщалось о задержании груза красной икры.

На государственной границе в Курганской области в Казахстане не пропустили более 2,6 тонн меда и мяса, которые пытались провезти без необходимых ветеринарных документов. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Утром 24 декабря на российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы „Иртыш“ в Курганской области были зарегистрированы три случая незаконного вывоза поднадзорных грузов. Были осуществлены возвраты 2400 кг меда, которые везли из Москвы в Астану», — говорится в сообщении ведомства. Также были возвращены 320 кг конины и 20 кг баранины, которые везли из Курганской и Тюменской областей в Петропавловск. По данным регионального Россельхознадзора, все перевозчики являются гражданами Республики Казахстан. Сотрудниками ведомства были проведены разъяснительные беседы с водителями, машины с грузом были возвращены обратно для оформления сопроводительных документов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на госгранице в Казахстан не пропустили 80 кг конины. Также сообщалось о задержании груза красной икры.