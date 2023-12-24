В ЯНАО семье с особенным ребенком отказывают в праве на квартиру

В ЯНАО следователи, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, приступили к расследованию уголовного дела по нарушению жилищных прав малоимущей семьи с особенным ребенком. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом в ЯНАО.Мать семилетней девочки неоднократно обращалась в профильные структуры с просьбой о постановке на учет как нуждающихся в жилом помещении, однако они до настоящего времени вынуждены арендовать квартиру», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Доклад о ходе и результатах расследования будут представлены Бастрыкину.
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