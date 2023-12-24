24 декабря 2023
23 декабря 2023

В ЯНАО семье с особенным ребенком отказывают в праве на квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО семья с особенным ребенком не может добиться улучшения жилищных условий Фото:

В ЯНАО следователи, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, приступили к расследованию уголовного дела по нарушению жилищных прав малоимущей семьи с особенным ребенком. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом в ЯНАО.Мать семилетней девочки неоднократно обращалась в профильные структуры с просьбой о постановке на учет как нуждающихся в жилом помещении, однако они до настоящего времени вынуждены арендовать квартиру», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Доклад о ходе и результатах расследования будут представлены Бастрыкину.

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В ЯНАО следователи, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, приступили к расследованию уголовного дела по нарушению жилищных прав малоимущей семьи с особенным ребенком. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом в ЯНАО.Мать семилетней девочки неоднократно обращалась в профильные структуры с просьбой о постановке на учет как нуждающихся в жилом помещении, однако они до настоящего времени вынуждены арендовать квартиру», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Доклад о ходе и результатах расследования будут представлены Бастрыкину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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