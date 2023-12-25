В России продлен запрет сделок со страховщиками из недружественных стран

25 декабря 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Запрет продлили до 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запрет на сделки со страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран будет продлен до 2025 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на портале правовых актов. «Российским страховщикам запрещено заключать сделки со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств и с подконтрольными им лицами», — говорится в документе. Уточняется, что исключения распространяются на сделки по экспорту минеральных удобрений и продовольствия. Также еще на год продлены полномочия совета директоров Центробанка по определению обязательств, которые не подлежат передаче перестрахователем или страховщиком в перестрахование Национальной перестраховочной компании. Помимо прочего, совет директоров Банка России сможет еще год устанавливать требования к деятельности некредитных и кредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка и субъектов национальной платежной системы. Исключение установили для аудиторских компаний, оказывающих услуги общественно значимым организациям. Ранее в Госдуме приняли закон, предусматривающий приостановление действия некоторых положений международных договоров налоговых соглашений с 38 недружественными странами. Уточняется, что будут приостановлены договоренности, касающиеся того, в какой стране доход будет облагаться налогом. А также применения пониженных ставок, льгот и освобождений с данными государствами. Такая мера обуславливается введением антироссийских санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запрет на сделки со страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран будет продлен до 2025 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на портале правовых актов. «Российским страховщикам запрещено заключать сделки со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств и с подконтрольными им лицами», — говорится в документе. Уточняется, что исключения распространяются на сделки по экспорту минеральных удобрений и продовольствия. Также еще на год продлены полномочия совета директоров Центробанка по определению обязательств, которые не подлежат передаче перестрахователем или страховщиком в перестрахование Национальной перестраховочной компании. Помимо прочего, совет директоров Банка России сможет еще год устанавливать требования к деятельности некредитных и кредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка и субъектов национальной платежной системы. Исключение установили для аудиторских компаний, оказывающих услуги общественно значимым организациям. Ранее в Госдуме приняли закон, предусматривающий приостановление действия некоторых положений международных договоров налоговых соглашений с 38 недружественными странами. Уточняется, что будут приостановлены договоренности, касающиеся того, в какой стране доход будет облагаться налогом. А также применения пониженных ставок, льгот и освобождений с данными государствами. Такая мера обуславливается введением антироссийских санкций.