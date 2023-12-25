Дипломат назвал реальную причину попытки переворота в Сербии

Дипломат Халявинский: Сербию накрыли протесты из-за России

25 декабря 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Александр Вучич отстаивает свое право на сохранение отношений с РФ, сказал Игорь Халявинский Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru В Сербии произошла попытка госпереворота из-за позиции президента страны Александра Вучича по сохранению отношений с Россией и отказу от санкций против нее. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель Ассоциации российских дипломатов Игорь Халявинский. «На Вучича оказывают постоянное давление ввиду его позиции по отказу вводить санкции против России и вообще порвать с Россией. Вот это [протесты] попытки хулиганские. Хоть они похожи на киевский майдан, но масштабы не те. Мне кажется, он справится. Вучич очень непрестанно заявляет, что путь Сербии — это Евросоюз. Страна находится в центре Европы, куда им деться, но у них свой подход и свои традиционные отношения с Россией и Китаем он отстаивает», — сказал Игорь Халявинский. По его словам, протесты в Сербии не требуют вмешательства со стороны. «В Казахстане был очень опасный переворот. Тогда действительно понадобилась операция ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Украинский майдан был кровавый, его нельзя было признавать. В Сербии я не вижу большой опасности», — отметил дипломат. Ранее в центре Белгорода прошли массовые протесты. Причиной беспорядков стало заявление сербского лидера о том, что «насильственной смены власти не будет». Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что они спланированы и проводятся по принципу «майдановых революций» с поддержкой Запада. Премьер-министр страны Ана Брнабич поблагодарила Россию за предупреждение о планируемых беспорядках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сербии произошла попытка госпереворота из-за позиции президента страны Александра Вучича по сохранению отношений с Россией и отказу от санкций против нее. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель Ассоциации российских дипломатов Игорь Халявинский. «На Вучича оказывают постоянное давление ввиду его позиции по отказу вводить санкции против России и вообще порвать с Россией. Вот это [протесты] попытки хулиганские. Хоть они похожи на киевский майдан, но масштабы не те. Мне кажется, он справится. Вучич очень непрестанно заявляет, что путь Сербии — это Евросоюз. Страна находится в центре Европы, куда им деться, но у них свой подход и свои традиционные отношения с Россией и Китаем он отстаивает», — сказал Игорь Халявинский. По его словам, протесты в Сербии не требуют вмешательства со стороны. «В Казахстане был очень опасный переворот. Тогда действительно понадобилась операция ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Украинский майдан был кровавый, его нельзя было признавать. В Сербии я не вижу большой опасности», — отметил дипломат. Ранее в центре Белгорода прошли массовые протесты. Причиной беспорядков стало заявление сербского лидера о том, что «насильственной смены власти не будет». Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что они спланированы и проводятся по принципу «майдановых революций» с поддержкой Запада. Премьер-министр страны Ана Брнабич поблагодарила Россию за предупреждение о планируемых беспорядках.