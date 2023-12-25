Посол РФ в Сербии: организаторы протестов в Белграде получают поддержку с Запада

25 декабря 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

По словам Боцан-Харченко, протесты проводятся по принципу «майдановых революций» Фото: Александр Дзюба/ТАСС Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сделал заявление о беспорядках в Белграде. По его словам, они спланированы и проводятся по принципу «майдановых революций» с поддержкой Запада. «Протесты в Сербии спланированы и проводятся по принципу майдановых революций» — заявил посол РФ в эфире телеканала « Россия-24» . Он объяснил, что организаторы беспорядков получают поддержку с западной стороны. Подобное заявление ранее сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, страны Запада предпринимают попытки раскачать ситуацию в Сербии. Ситуация началась с того, что сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» не согласились с итогами прошедших 17 декабря выборов. Они начали протесты, заняв ступени перед зданием парламента Белграда. Кроме того, они перекрыли ближайшую улицу. Позже полиция разогнала нарушителей и выставила оцепление. По информации президента Сербии Александра Вучича, данные беспорядки — это попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он добавил, что у здания представительного органа собралось порядка 2,5 тысячи человек, но в протестах участвовали меньше половины. Известно, что Вучич рассказал Боцан-Харченко о беспорядках в Белграде. Президент и глава МИД Ивица Дачич назначили встречу с российским послом. Она прошла за закрытыми дверями. Он пообещал сохранить безопасность страны и граждан. Кроме того, премьер Сербии Ана Брнабич в связи с протестами поблагодарила спецслужбы РФ за информацию, которую они предоставили об этой ситуации. По данным президента страны, во время беспорядков серьезные травмы получили двое сотрудников полиции. Также задержаны более 35 демонстрантов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сделал заявление о беспорядках в Белграде. По его словам, они спланированы и проводятся по принципу «майдановых революций» с поддержкой Запада. «Протесты в Сербии спланированы и проводятся по принципу майдановых революций» — заявил посол РФ в эфире телеканала «Россия-24». Он объяснил, что организаторы беспорядков получают поддержку с западной стороны. Подобное заявление ранее сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, страны Запада предпринимают попытки раскачать ситуацию в Сербии. Ситуация началась с того, что сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» не согласились с итогами прошедших 17 декабря выборов. Они начали протесты, заняв ступени перед зданием парламента Белграда. Кроме того, они перекрыли ближайшую улицу. Позже полиция разогнала нарушителей и выставила оцепление. По информации президента Сербии Александра Вучича, данные беспорядки — это попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он добавил, что у здания представительного органа собралось порядка 2,5 тысячи человек, но в протестах участвовали меньше половины. Известно, что Вучич рассказал Боцан-Харченко о беспорядках в Белграде. Президент и глава МИД Ивица Дачич назначили встречу с российским послом. Она прошла за закрытыми дверями. Он пообещал сохранить безопасность страны и граждан. Кроме того, премьер Сербии Ана Брнабич в связи с протестами поблагодарила спецслужбы РФ за информацию, которую они предоставили об этой ситуации. По данным президента страны, во время беспорядков серьезные травмы получили двое сотрудников полиции. Также задержаны более 35 демонстрантов.