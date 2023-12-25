Путин разрешил иностранцам владеть долями в значимом бизнесе

25 декабря 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин разрешит иностранцам владеть долями в российских компаниях Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Правки были внесены в ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющимися экономически значимыми организациями. Из него следует, что иностранны также смогут владеть долями от таких компаний напрямую. Документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. Он начнет действовать с 1 января. В сентябре этого года в России вступил в силу закон, который позволяет в судебном порядке исключить из владения российскими организациями иностранные компании. В связи с этим российские резиденты были вынуждены владеть акциями и долями от российских компаний, что накладывает на них определенные обязательства. Теперь же по новому законопроекту вступить в прямое владение компаниями могут лица, не являющиеся гражданами РФ. Изначально запрет для иностранцев владеть российскими активами был введен в связи с западными санкциями, которые были введены против РФ. В рамках ограничительных мер, Россия также подлила запрет на сделки со страховщиками из недружественных стран.

В России иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Правки были внесены в ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющимися экономически значимыми организациями. Из него следует, что иностранны также смогут владеть долями от таких компаний напрямую. Документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. Он начнет действовать с 1 января. В сентябре этого года в России вступил в силу закон, который позволяет в судебном порядке исключить из владения российскими организациями иностранные компании. В связи с этим российские резиденты были вынуждены владеть акциями и долями от российских компаний, что накладывает на них определенные обязательства. Теперь же по новому законопроекту вступить в прямое владение компаниями могут лица, не являющиеся гражданами РФ. Изначально запрет для иностранцев владеть российскими активами был введен в связи с западными санкциями, которые были введены против РФ. В рамках ограничительных мер, Россия также подлила запрет на сделки со страховщиками из недружественных стран.