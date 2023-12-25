Путин разрешил иностранцам владеть долями в значимом бизнесе

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин разрешит иностранцам владеть долями в российских компаниях Фото:

В России иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Правки были внесены в ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющимися экономически значимыми организациями. Из него следует, что иностранны также смогут владеть долями от таких компаний напрямую. Документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. Он начнет действовать с 1 января.

В сентябре этого года в России вступил в силу закон, который позволяет в судебном порядке исключить из владения российскими организациями иностранные компании. В связи с этим российские резиденты были вынуждены владеть акциями и долями от российских компаний, что накладывает на них определенные обязательства. Теперь же по новому законопроекту вступить в прямое владение компаниями могут лица, не являющиеся гражданами РФ.

Изначально запрет для иностранцев владеть российскими активами был введен в связи с западными санкциями, которые были введены против РФ. В рамках ограничительных мер, Россия также подлила запрет на сделки со страховщиками из недружественных стран.

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В России иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Правки были внесены в ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющимися экономически значимыми организациями. Из него следует, что иностранны также смогут владеть долями от таких компаний напрямую. Документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. Он начнет действовать с 1 января. В сентябре этого года в России вступил в силу закон, который позволяет в судебном порядке исключить из владения российскими организациями иностранные компании. В связи с этим российские резиденты были вынуждены владеть акциями и долями от российских компаний, что накладывает на них определенные обязательства. Теперь же по новому законопроекту вступить в прямое владение компаниями могут лица, не являющиеся гражданами РФ. Изначально запрет для иностранцев владеть российскими активами был введен в связи с западными санкциями, которые были введены против РФ. В рамках ограничительных мер, Россия также подлила запрет на сделки со страховщиками из недружественных стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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