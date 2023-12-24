24 декабря 2023

Тюменские компании празднуют корпоративы под песни из сериала «Слово пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
На корпоративах в Тюмени звучат саундтреки из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Фото:

На тюменских корпоративах в этом году играет музыка из 80—90-х годов. Отдельным успехом пользуются саундтреки из нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом URA.RU рассказала директор одного из крупных event-агентств Тюмени.

«Выход сериала как раз совпал с началом проведения корпоративов. И, кончено, мы не могли не заметить, как на волне успеха и ностальгии наши клиенты стали заказывать на мероприятия музыкальное сопровождение из 80—90-х годов. Не сказать, что песни „Ласкового мая“ или группы „Комбинация“ никогда раньше не звучали, но не в таком количестве точно», — рассказывает организатор.

Тюменка также добавляет, что горожане стали заказывать и тематические праздники, где гости наряжаются в эпоху того времени. На празднование приглашаются кавер-группы, которые исполняют хиты времен 80 — 90-х.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал ажиотаж среди зрителей. В картине сыграл тюменский актер Лев Зулькарнаев. В Тюмени начали продавать копии одежды, в которой снимались главные герои.

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На тюменских корпоративах в этом году играет музыка из 80—90-х годов. Отдельным успехом пользуются саундтреки из нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом URA.RU рассказала директор одного из крупных event-агентств Тюмени. «Выход сериала как раз совпал с началом проведения корпоративов. И, кончено, мы не могли не заметить, как на волне успеха и ностальгии наши клиенты стали заказывать на мероприятия музыкальное сопровождение из 80—90-х годов. Не сказать, что песни „Ласкового мая“ или группы „Комбинация“ никогда раньше не звучали, но не в таком количестве точно», — рассказывает организатор. Тюменка также добавляет, что горожане стали заказывать и тематические праздники, где гости наряжаются в эпоху того времени. На празднование приглашаются кавер-группы, которые исполняют хиты времен 80 — 90-х. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал ажиотаж среди зрителей. В картине сыграл тюменский актер Лев Зулькарнаев. В Тюмени начали продавать копии одежды, в которой снимались главные герои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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