13 декабря 2023

В Тюмени распродают вещи, как у героев сериала «Слово пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
В Тюмени активно продают шарфы, кепки, и олимпийки, как у героев сериала Фото:

Жители Тюмени продают вещи, которые похожи на одежду героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На сайте бесплатных объявлений можно найти шарф, олимпийку и кепку в стиле 90-х.

«Олимпийкa Мaрaтика (Марата) из cеpиала „Cловo пaцана“. Количество ограничено», — указано в одном из объявлений. Авто также приложил фото похожей вещи, в которой в одной из серий появился главный герой сериала.

«Кепка сеточка USA из сериала „Слово пацана“. Шикарное качество, один в один как в сериале. Идеальный подарок для фанатов», — указано в другом объявлении.

Помимо олимпийки и кепки в Тюмени выставлено несколько объявлений о продаже мохерового шарфа. В аналогичном также появлялись герои сериала.

Ранее агентство писало о том, что в нашумевшем сериале снялся актер из Тюмени. Лев Зулькарнаев сыграл персонажа по прозвищу «Зима».

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Жители Тюмени продают вещи, которые похожи на одежду героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На сайте бесплатных объявлений можно найти шарф, олимпийку и кепку в стиле 90-х. «Олимпийкa Мaрaтика (Марата) из cеpиала „Cловo пaцана“. Количество ограничено», — указано в одном из объявлений. Авто также приложил фото похожей вещи, в которой в одной из серий появился главный герой сериала. «Кепка сеточка USA из сериала „Слово пацана“. Шикарное качество, один в один как в сериале. Идеальный подарок для фанатов», — указано в другом объявлении. Помимо олимпийки и кепки в Тюмени выставлено несколько объявлений о продаже мохерового шарфа. В аналогичном также появлялись герои сериала. Ранее агентство писало о том, что в нашумевшем сериале снялся актер из Тюмени. Лев Зулькарнаев сыграл персонажа по прозвищу «Зима».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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