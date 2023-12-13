В Тюмени распродают вещи, как у героев сериала «Слово пацана»

14 декабря 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

В Тюмени активно продают шарфы, кепки, и олимпийки, как у героев сериала Фото: пресс-служба «Ростелеком» Жители Тюмени продают вещи, которые похожи на одежду героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На сайте бесплатных объявлений можно найти шарф, олимпийку и кепку в стиле 90-х. «Олимпийкa Мaрaтика (Марата) из cеpиала „Cловo пaцана“. Количество ограничено», — указано в одном из объявлений. Авто также приложил фото похожей вещи, в которой в одной из серий появился главный герой сериала. «Кепка сеточка USA из сериала „Слово пацана“. Шикарное качество, один в один как в сериале. Идеальный подарок для фанатов», — указано в другом объявлении. Помимо олимпийки и кепки в Тюмени выставлено несколько объявлений о продаже мохерового шарфа. В аналогичном также появлялись герои сериала. Ранее агентство писало о том, что в нашумевшем сериале снялся актер из Тюмени. Лев Зулькарнаев сыграл персонажа по прозвищу «Зима».

Жители Тюмени продают вещи, которые похожи на одежду героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На сайте бесплатных объявлений можно найти шарф, олимпийку и кепку в стиле 90-х. «Олимпийкa Мaрaтика (Марата) из cеpиала „Cловo пaцана“. Количество ограничено», — указано в одном из объявлений. Авто также приложил фото похожей вещи, в которой в одной из серий появился главный герой сериала. «Кепка сеточка USA из сериала „Слово пацана“. Шикарное качество, один в один как в сериале. Идеальный подарок для фанатов», — указано в другом объявлении. Помимо олимпийки и кепки в Тюмени выставлено несколько объявлений о продаже мохерового шарфа. В аналогичном также появлялись герои сериала. Ранее агентство писало о том, что в нашумевшем сериале снялся актер из Тюмени. Лев Зулькарнаев сыграл персонажа по прозвищу «Зима».