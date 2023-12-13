В Тюмени распродают вещи, как у героев сериала «Слово пацана»

Жители Тюмени продают вещи, которые похожи на одежду героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На сайте бесплатных объявлений можно найти шарф, олимпийку и кепку в стиле 90-х.
«Олимпийкa Мaрaтика (Марата) из cеpиала „Cловo пaцана“. Количество ограничено», — указано в одном из объявлений. Авто также приложил фото похожей вещи, в которой в одной из серий появился главный герой сериала.
«Кепка сеточка USA из сериала „Слово пацана“. Шикарное качество, один в один как в сериале. Идеальный подарок для фанатов», — указано в другом объявлении.
Помимо олимпийки и кепки в Тюмени выставлено несколько объявлений о продаже мохерового шарфа. В аналогичном также появлялись герои сериала.
Ранее агентство писало о том, что в нашумевшем сериале снялся актер из Тюмени. Лев Зулькарнаев сыграл персонажа по прозвищу «Зима».
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