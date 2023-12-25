Путин: рост ВВП в России по итогам года ожидается на уровне 3,5%

25 декабря 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

В странах, входящих в ЕАЭС, фиксируется рост экономики, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2023 году вырастет на 3,5%. Об этом рассказал российский глава Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического совета. Он также спрогнозировал рост ВВП и в других странах, входящих в объединение. «В текущем году во всех странах — членах объединения ЕАЭС фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России за первые три квартала текущего года ВВП прибавил 3%. По итогам года ожидается [рост] 3,5%», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». В ходе заседания стало известно, что Армения станет председателем объединения. Российский глава также добавил, что по странам ЕАЭС увеличилось промышленное производство на 3,5%. Кроме того, безработица снизилась на 14,2%. Отмечается и торговый рост на 8,9%. Заседание ЕАЭС проходит в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия Пути также рассказал, что за десять лет среди стран, входящих в экономическое объединение, совокупный ВВП составил 2,5 триллиона долларов.

Внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2023 году вырастет на 3,5%. Об этом рассказал российский глава Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического совета. Он также спрогнозировал рост ВВП и в других странах, входящих в объединение. «В текущем году во всех странах — членах объединения ЕАЭС фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России за первые три квартала текущего года ВВП прибавил 3%. По итогам года ожидается [рост] 3,5%», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». В ходе заседания стало известно, что Армения станет председателем объединения. Российский глава также добавил, что по странам ЕАЭС увеличилось промышленное производство на 3,5%. Кроме того, безработица снизилась на 14,2%. Отмечается и торговый рост на 8,9%. Заседание ЕАЭС проходит в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия Пути также рассказал, что за десять лет среди стран, входящих в экономическое объединение, совокупный ВВП составил 2,5 триллиона долларов.