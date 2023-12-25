Путин: рост ВВП в России по итогам года ожидается на уровне 3,5%

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
В странах, входящих в ЕАЭС, фиксируется рост экономики, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2023 году вырастет на 3,5%. Об этом рассказал российский глава Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического совета. Он также спрогнозировал рост ВВП и в других странах, входящих в объединение.

«В текущем году во всех странах — членах объединения ЕАЭС фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России за первые три квартала текущего года ВВП прибавил 3%. По итогам года ожидается [рост] 3,5%», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». В ходе заседания стало известно, что Армения станет председателем объединения.

Российский глава также добавил, что по странам ЕАЭС увеличилось промышленное производство на 3,5%. Кроме того, безработица снизилась на 14,2%. Отмечается и торговый рост на 8,9%.

Заседание ЕАЭС проходит в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия Пути также рассказал, что за десять лет среди стран, входящих в экономическое объединение, совокупный ВВП составил 2,5 триллиона долларов.

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Внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2023 году вырастет на 3,5%. Об этом рассказал российский глава Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического совета. Он также спрогнозировал рост ВВП и в других странах, входящих в объединение. «В текущем году во всех странах — членах объединения ЕАЭС фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России за первые три квартала текущего года ВВП прибавил 3%. По итогам года ожидается [рост] 3,5%», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». В ходе заседания стало известно, что Армения станет председателем объединения. Российский глава также добавил, что по странам ЕАЭС увеличилось промышленное производство на 3,5%. Кроме того, безработица снизилась на 14,2%. Отмечается и торговый рост на 8,9%. Заседание ЕАЭС проходит в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия Пути также рассказал, что за десять лет среди стран, входящих в экономическое объединение, совокупный ВВП составил 2,5 триллиона долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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