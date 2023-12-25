Аналитик назвал условие участия иностранных акционеров в «Арктик СПГ-2»

Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» останутся из-за ограниченного предложения

25 декабря 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Неизвестно сколько времени уйдет на перенастройку логистических цепочек проекта Фото: Илья Московец © URA.RU Китай и Япония, вероятно, заинтересованы в дальнейших поставках сжиженного природного газа с «Арктик СПГ — 2» из-за ограниченного предложения. Однако больше продаж с возможными скидками, скорее всего, будут проходить через спотовый рынок. Такое мнение выразил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. «В базовом сценарии мы продолжаем ожидать, что на фоне ограниченного предложения на глобальном газовом рынке Китай и, вероятно, Япония все равно будут заинтересованы в покупке СПГ с „Арктик СПГ-2“», — сказал РИА Новости Сергей Кауфман. Он уточнил, что такую мысль косвенно подтверждают слухи о том, что Китай попросил предоставить исключения из санкционного списка. Иностранные акционеры проекта компании «Новатэк» по добыче природного газа «Арктик СПГ-2» приостановили свое участие в его деятельности в конце декабря. Французская компания TotalEnergies, консорциум японских Mitsui и JOGMEC, а также китайские CNOOC и CNPC объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. Ранее Госдеп США заявлял, что страна намеренна «задушить» проект «Арктик СПГ-2»

Китай и Япония, вероятно, заинтересованы в дальнейших поставках сжиженного природного газа с «Арктик СПГ — 2» из-за ограниченного предложения. Однако больше продаж с возможными скидками, скорее всего, будут проходить через спотовый рынок. Такое мнение выразил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. «В базовом сценарии мы продолжаем ожидать, что на фоне ограниченного предложения на глобальном газовом рынке Китай и, вероятно, Япония все равно будут заинтересованы в покупке СПГ с „Арктик СПГ-2“», — сказал РИА Новости Сергей Кауфман. Он уточнил, что такую мысль косвенно подтверждают слухи о том, что Китай попросил предоставить исключения из санкционного списка. Иностранные акционеры проекта компании «Новатэк» по добыче природного газа «Арктик СПГ-2» приостановили свое участие в его деятельности в конце декабря. Французская компания TotalEnergies, консорциум японских Mitsui и JOGMEC, а также китайские CNOOC и CNPC объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. Ранее Госдеп США заявлял, что страна намеренна «задушить» проект «Арктик СПГ-2»