Курганский мясокомбинат направил на фронт более 30 миллионов рублей

26 декабря 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

Мясокомбинат «Велес» направил миллионы рублей на поддержку бойцов СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский мясокомбинат «Велес» отправил на поддержку бойцов СВО свыше 30 млн рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков в своем telegram-канале. «Предприятие „Велес“ всесторонне поддерживает спецоперацию. Уже более 30 млн рублей направили на помощь фронту. Мы не похваляемся этим. Мы как единое целое одной страны, со своим народом, со своими пацанами», — пояснил в посте Ильтяков. Ранее бойцы СВО из Курганской области сказали слова благодарности за помощь, присланную с малой родины. Они добавили, что в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.

Курганский мясокомбинат «Велес» отправил на поддержку бойцов СВО свыше 30 млн рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков в своем telegram-канале. «Предприятие „Велес“ всесторонне поддерживает спецоперацию. Уже более 30 млн рублей направили на помощь фронту. Мы не похваляемся этим. Мы как единое целое одной страны, со своим народом, со своими пацанами», — пояснил в посте Ильтяков. Ранее бойцы СВО из Курганской области сказали слова благодарности за помощь, присланную с малой родины. Они добавили, что в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.