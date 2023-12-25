25 декабря 2023

Курганский мясокомбинат направил на фронт более 30 миллионов рублей

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Мясокомбинат "Велес". Чистоозерье, колбаса, мясные изделия
Мясокомбинат «Велес» направил миллионы рублей на поддержку бойцов СВО Фото:

Курганский мясокомбинат «Велес» отправил на поддержку бойцов СВО свыше 30 млн рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков в своем telegram-канале.

«Предприятие „Велес“ всесторонне поддерживает спецоперацию. Уже более 30 млн рублей направили на помощь фронту. Мы не похваляемся этим. Мы как единое целое одной страны, со своим народом, со своими пацанами», — пояснил в посте Ильтяков.

Ранее бойцы СВО из Курганской области сказали слова благодарности за помощь, присланную с малой родины. Они добавили, что в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.

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Курганский мясокомбинат «Велес» отправил на поддержку бойцов СВО свыше 30 млн рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков в своем telegram-канале. «Предприятие „Велес“ всесторонне поддерживает спецоперацию. Уже более 30 млн рублей направили на помощь фронту. Мы не похваляемся этим. Мы как единое целое одной страны, со своим народом, со своими пацанами», — пояснил в посте Ильтяков. Ранее бойцы СВО из Курганской области сказали слова благодарности за помощь, присланную с малой родины. Они добавили, что в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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