Курганские бойцы СВО поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Видео

26 декабря 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Шадринские бойцы записали видео с благодарностью землякам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бойцы СВО из Курганской области сказали слова благодарности за помощь, присланную с малой родины. Об этом курганцы записали видео, оно опубликовано в telegram-канале «Шадринск. Официально». «Мы благодарим за гуманитарную помощь мэрию Шадринска в лице Антона Мокана, а также предпринимателей и общественников». Поздравляем земляков с наступающим Новым годом и желаем мирного неба над головой», — говорится в посте. Ранее штурмовики из Курганской области, участвующие в спецоперации, поблагодарили земляков за поддержку и верный тыл. Они добавили, что в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.

Бойцы СВО из Курганской области сказали слова благодарности за помощь, присланную с малой родины. Об этом курганцы записали видео, оно опубликовано в telegram-канале «Шадринск. Официально». «Мы благодарим за гуманитарную помощь мэрию Шадринска в лице Антона Мокана, а также предпринимателей и общественников». Поздравляем земляков с наступающим Новым годом и желаем мирного неба над головой», — говорится в посте. Ранее штурмовики из Курганской области, участвующие в спецоперации, поблагодарили земляков за поддержку и верный тыл. Они добавили, что в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.