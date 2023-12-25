25 декабря 2023

Курганские бойцы СВО поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушки, бабушки, бмп, армия, военные, техника, украина, мариуполь, солдат, народная милиция, комендатура, вс рф
Шадринские бойцы записали видео с благодарностью землякам Фото:

Бойцы СВО из Курганской области сказали слова благодарности за помощь, присланную с малой родины. Об этом курганцы записали видео, оно опубликовано в telegram-канале «Шадринск. Официально».

«Мы благодарим за гуманитарную помощь мэрию Шадринска в лице Антона Мокана, а также предпринимателей и общественников». Поздравляем земляков с наступающим Новым годом и желаем мирного неба над головой», — говорится в посте.

Ранее штурмовики из Курганской области, участвующие в спецоперации, поблагодарили земляков за поддержку и верный тыл. Они добавили, что в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы СВО из Курганской области сказали слова благодарности за помощь, присланную с малой родины. Об этом курганцы записали видео, оно опубликовано в telegram-канале «Шадринск. Официально». «Мы благодарим за гуманитарную помощь мэрию Шадринска в лице Антона Мокана, а также предпринимателей и общественников». Поздравляем земляков с наступающим Новым годом и желаем мирного неба над головой», — говорится в посте. Ранее штурмовики из Курганской области, участвующие в спецоперации, поблагодарили земляков за поддержку и верный тыл. Они добавили, что в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...