Шадринские бойцы записали видео с благодарностью землякам
Бойцы СВО из Курганской области сказали слова благодарности за помощь, присланную с малой родины. Об этом курганцы записали видео, оно опубликовано в telegram-канале «Шадринск. Официально».
«Мы благодарим за гуманитарную помощь мэрию Шадринска в лице Антона Мокана, а также предпринимателей и общественников». Поздравляем земляков с наступающим Новым годом и желаем мирного неба над головой», — говорится в посте.
Ранее штурмовики из Курганской области, участвующие в спецоперации, поблагодарили земляков за поддержку и верный тыл. Они добавили, что в зоне СВО бойцам греет душу то, что их ждут дома, любят и вспоминают.
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