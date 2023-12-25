25 декабря 2023

Россияне пожаловались на повышенные штрафы на каршеринге

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту водитель платит штраф за нарушение условий договора аренды авто Фото:

Пользователи каршеринга столкнулись с повышенными штрафами за нарушение правил ПДД. Так в случае, если водитель проехал на красный сигнал светофора впервые, но до него на этом автомобиле уже был совершено аналогичное нарушение, то оператор спишет с пользователя сумму, как за повторный штраф.

«До меня другой клиент каршеринга на этой машине уже проехал на красный свет, поэтому штраф составляет 5000 рублей, как за повторное нарушение», — передают «Известия» жалобу одного из пользователей прокатных авто. По мнению юриста, с точки зрения закона никаких нарушений со стороны операторов каршеринга нет. Водители платят штраф не за нарушение ПДД, а за нарушение условий договора аренды автомобиля.

Согласно договору аренды авто, штрафы и компенсации списываются автоматически со счета клиента. Водителю, не согласному с суммами, вероятнее всего придется обращаться в суд. Для решения проблемы, по мнению экспертов, требуются поправки в действующее законодательство.

В декабре правительство РФ готовило правки, по которым водители будут получать штрафы за нарушение скоростных ограничений на информационных табло на трассах. Также в планах вернуть штрафы за превышение средней скорости. Министерство внутренних дел РФ выступило против данной инициативы.

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Пользователи каршеринга столкнулись с повышенными штрафами за нарушение правил ПДД. Так в случае, если водитель проехал на красный сигнал светофора впервые, но до него на этом автомобиле уже был совершено аналогичное нарушение, то оператор спишет с пользователя сумму, как за повторный штраф. «До меня другой клиент каршеринга на этой машине уже проехал на красный свет, поэтому штраф составляет 5000 рублей, как за повторное нарушение», — передают «Известия» жалобу одного из пользователей прокатных авто. По мнению юриста, с точки зрения закона никаких нарушений со стороны операторов каршеринга нет. Водители платят штраф не за нарушение ПДД, а за нарушение условий договора аренды автомобиля. Согласно договору аренды авто, штрафы и компенсации списываются автоматически со счета клиента. Водителю, не согласному с суммами, вероятнее всего придется обращаться в суд. Для решения проблемы, по мнению экспертов, требуются поправки в действующее законодательство. В декабре правительство РФ готовило правки, по которым водители будут получать штрафы за нарушение скоростных ограничений на информационных табло на трассах. Также в планах вернуть штрафы за превышение средней скорости. Министерство внутренних дел РФ выступило против данной инициативы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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