Маркетолог назвал продукты, которые подешевеют с Нового года

После Нового года ожидается понижение цен на кондитерские изделия, подарочные наборы с новогодней тематикой и яйца. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
«Примерно в середине января цены на некоторые продовольственные товары снизятся. Дешевле будут разнообразные подарочные наборы, кондитерские изделия, оформленные как товары с новогодней тематикой. И могут подешеветь яйца», — заявил Чумаков в беседе с радио Sputnik. По мнению эксперта, стоимость яиц должна снизится из-за поставок от зарубежных стран.
Чумаков считает, что цены на большую часть продовольственных товаров не изменится, так как крупные сетевые магазины рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с покупателями. По этой причине розничные сети удерживают стабильные цены, не стремясь получать сверхприбыль от скачков стоимости товаров.
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне столкнулись с резким ростом цен на определенные категории товаров. Чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить спрос на внутреннем рынке страны и закрепить динамику инвестиций. В России с 1 января ожидается подорожание сигарет. Минимальная стоимость пачки увеличится до 117 рублей. Однако по мнению экспертов, на число курильщиков это влияния не окажет.
После Нового года ожидается понижение цен на кондитерские изделия, подарочные наборы с новогодней тематикой и яйца. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. «Примерно в середине января цены на некоторые продовольственные товары снизятся. Дешевле будут разнообразные подарочные наборы, кондитерские изделия, оформленные как товары с новогодней тематикой. И могут подешеветь яйца», — заявил Чумаков в беседе с радио Sputnik. По мнению эксперта, стоимость яиц должна снизится из-за поставок от зарубежных стран. Чумаков считает, что цены на большую часть продовольственных товаров не изменится, так как крупные сетевые магазины рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с покупателями. По этой причине розничные сети удерживают стабильные цены, не стремясь получать сверхприбыль от скачков стоимости товаров. Президент России Владимир Путин заявил, что россияне столкнулись с резким ростом цен на определенные категории товаров. Чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить спрос на внутреннем рынке страны и закрепить динамику инвестиций. В России с 1 января ожидается подорожание сигарет. Минимальная стоимость пачки увеличится до 117 рублей. Однако по мнению экспертов, на число курильщиков это влияния не окажет.