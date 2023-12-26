Маркетолог назвал продукты, которые подешевеют с Нового года

Маркетолог Чумаков: после Нового года снизятся цены на яйца и новогодние товары

В первую очередь подешевеют товары с новогодней тематикой и кондитерские изделия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После Нового года ожидается понижение цен на кондитерские изделия, подарочные наборы с новогодней тематикой и яйца. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

«Примерно в середине января цены на некоторые продовольственные товары снизятся. Дешевле будут разнообразные подарочные наборы, кондитерские изделия, оформленные как товары с новогодней тематикой. И могут подешеветь яйца», — заявил Чумаков в беседе с радио Sputnik . По мнению эксперта, стоимость яиц должна снизится из-за поставок от зарубежных стран.

Чумаков считает, что цены на большую часть продовольственных товаров не изменится, так как крупные сетевые магазины рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с покупателями. По этой причине розничные сети удерживают стабильные цены, не стремясь получать сверхприбыль от скачков стоимости товаров.

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне столкнулись с резким ростом цен на определенные категории товаров. Чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить спрос на внутреннем рынке страны и закрепить динамику инвестиций. В России с 1 января ожидается подорожание сигарет. Минимальная стоимость пачки увеличится до 117 рублей. Однако по мнению экспертов, на число курильщиков это влияния не окажет.