Памфилова: более 30 человек претендуют на пост президента РФ

26 декабря 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова сообщила, что кампания будет конкурентной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Более 30 человек намерены стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, кампания точно будет конкурентной. «Во всяком случае, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30», — сообщила Памфилова в беседе с ТАСС. Она отметила, что кампания будет конкурентной. По словам Памфиловой, у претендентов на данный момент «организационное время», в которое они «проводят мероприятия, партии проводят съезды». Она подчеркнула, что степень конкуренции будет зависеть только от качества, а не от количества претендентов. Ранее Памфилова сообщила о 29 претендентах на пост главы РФ, передает «Национальная служба новостей». Только 1 января 2024 года станут известны фамилии всех кандидатов.

Более 30 человек намерены стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, кампания точно будет конкурентной. «Во всяком случае, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30», — сообщила Памфилова в беседе с ТАСС. Она отметила, что кампания будет конкурентной. По словам Памфиловой, у претендентов на данный момент «организационное время», в которое они «проводят мероприятия, партии проводят съезды». Она подчеркнула, что степень конкуренции будет зависеть только от качества, а не от количества претендентов. Ранее Памфилова сообщила о 29 претендентах на пост главы РФ, передает «Национальная служба новостей». Только 1 января 2024 года станут известны фамилии всех кандидатов.