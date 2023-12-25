В Тюмени уберут часть остановок из популярного автобусного маршрута

В Тюмени с 1 января из маршрута автобуса №54, который следует из Звездного городка в сторону аэропорта Рощино, уберут часть остановок. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
«Маршрут будет следовать по улице Республики. В схемы движения включается остановочный пункт „ул. Холодильная“ в обратном направлении. Из схемы движения исключаются остановочные пункты „Школа №5“, „Медицинский колледж“, „Площадь Памяти“, „Кардиоцентр“», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в районе Ново-Комарово запустили общественный транспорт после жалоб жителей главе Тюменской области Александру Моору. Стоимость проезда составляет 39 рублей. Из района в центр ходят автобусы №63.
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