25 декабря 2023

В Тюмени уберут часть остановок из популярного автобусного маршрута

В Тюмени изменится маршрутов автобуса №54
© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут следует из Звездного городка в сторону аэропорта Рощино Фото:
новость из сюжета
Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени с 1 января из маршрута автобуса №54, который следует из Звездного городка в сторону аэропорта Рощино, уберут часть остановок. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Маршрут будет следовать по улице Республики. В схемы движения включается остановочный пункт „ул. Холодильная“ в обратном направлении. Из схемы движения исключаются остановочные пункты „Школа №5“, „Медицинский колледж“, „Площадь Памяти“, „Кардиоцентр“», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в районе Ново-Комарово запустили общественный транспорт после жалоб жителей главе Тюменской области Александру Моору. Стоимость проезда составляет 39 рублей. Из района в центр ходят автобусы №63.

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В Тюмени с 1 января из маршрута автобуса №54, который следует из Звездного городка в сторону аэропорта Рощино, уберут часть остановок. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. «Маршрут будет следовать по улице Республики. В схемы движения включается остановочный пункт „ул. Холодильная“ в обратном направлении. Из схемы движения исключаются остановочные пункты „Школа №5“, „Медицинский колледж“, „Площадь Памяти“, „Кардиоцентр“», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в районе Ново-Комарово запустили общественный транспорт после жалоб жителей главе Тюменской области Александру Моору. Стоимость проезда составляет 39 рублей. Из района в центр ходят автобусы №63.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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