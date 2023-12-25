25 декабря 2023

В Кремле не стали комментировать решение инвесторов по «Арктик СПГ-2»

Песков оставил вопрос журналистов по судьбе проекта «Арктик СПГ-2» без ответа
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, завод, ямал спг, добыча газа, центр газодобычи
Теперь проекту «Арктик СПГ-2» придется выстраивать собственную логистическую цепочку Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, как отказ иностранных инвесторов от участия в проекте «Арктик СПГ-2» скажется на его реализации. Песков порекомендовал обратиться в компанию НОВАТЭК, сообщает «Коммерсант».

«Вряд ли мы что-то можем говорить от лица коммерческого проекта. Тем более международного. И не будем этого делать. Поэтому рекомендуем обратиться в компанию», — цитирует издание слова Дмитрия Пескова во время пресс-кола.

По словам аналитика «Коммерсанта», теперь проекту «Арктик СПГ-2» придется выстраивать собственную логистическую цепочку. Вероятно, газ уйдет в Китай, поскольку этот рынок достаточно велик, и там готовы принимать с дисконтом санкционные грузы.

Ранее «НОВАТЭК» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта на Ямале «Арктик СПГ-2». Санкции от Америки, введенные против «Арктик СПГ-2», могут лишить РФ 3-4 процентов рынка СПГ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, как отказ иностранных инвесторов от участия в проекте «Арктик СПГ-2» скажется на его реализации. Песков порекомендовал обратиться в компанию НОВАТЭК, сообщает «Коммерсант». «Вряд ли мы что-то можем говорить от лица коммерческого проекта. Тем более международного. И не будем этого делать. Поэтому рекомендуем обратиться в компанию», — цитирует издание слова Дмитрия Пескова во время пресс-кола. По словам аналитика «Коммерсанта», теперь проекту «Арктик СПГ-2» придется выстраивать собственную логистическую цепочку. Вероятно, газ уйдет в Китай, поскольку этот рынок достаточно велик, и там готовы принимать с дисконтом санкционные грузы. Ранее «НОВАТЭК» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта на Ямале «Арктик СПГ-2». Санкции от Америки, введенные против «Арктик СПГ-2», могут лишить РФ 3-4 процентов рынка СПГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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