В Кремле не стали комментировать решение инвесторов по «Арктик СПГ-2»

Песков оставил вопрос журналистов по судьбе проекта «Арктик СПГ-2» без ответа

26 декабря 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Теперь проекту «Арктик СПГ-2» придется выстраивать собственную логистическую цепочку Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, как отказ иностранных инвесторов от участия в проекте «Арктик СПГ-2» скажется на его реализации. Песков порекомендовал обратиться в компанию НОВАТЭК, сообщает «Коммерсант». «Вряд ли мы что-то можем говорить от лица коммерческого проекта. Тем более международного. И не будем этого делать. Поэтому рекомендуем обратиться в компанию», — цитирует издание слова Дмитрия Пескова во время пресс-кола. По словам аналитика «Коммерсанта», теперь проекту «Арктик СПГ-2» придется выстраивать собственную логистическую цепочку. Вероятно, газ уйдет в Китай, поскольку этот рынок достаточно велик, и там готовы принимать с дисконтом санкционные грузы. Ранее «НОВАТЭК» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта на Ямале «Арктик СПГ-2». Санкции от Америки, введенные против «Арктик СПГ-2», могут лишить РФ 3-4 процентов рынка СПГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, как отказ иностранных инвесторов от участия в проекте «Арктик СПГ-2» скажется на его реализации. Песков порекомендовал обратиться в компанию НОВАТЭК, сообщает «Коммерсант». «Вряд ли мы что-то можем говорить от лица коммерческого проекта. Тем более международного. И не будем этого делать. Поэтому рекомендуем обратиться в компанию», — цитирует издание слова Дмитрия Пескова во время пресс-кола. По словам аналитика «Коммерсанта», теперь проекту «Арктик СПГ-2» придется выстраивать собственную логистическую цепочку. Вероятно, газ уйдет в Китай, поскольку этот рынок достаточно велик, и там готовы принимать с дисконтом санкционные грузы. Ранее «НОВАТЭК» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта на Ямале «Арктик СПГ-2». Санкции от Америки, введенные против «Арктик СПГ-2», могут лишить РФ 3-4 процентов рынка СПГ.