Bloomberg: Китай попросит США снять санкции с российского «Арктик СПГ 2»

22 декабря 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Санкции, наложенные на «Арктик СПГ 2», угрожают поставкам газа Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Китайские компании Cnooc Limited и China National Petroleum Corporation будут просить Соединенные Штаты о снятии антироссийских санкций с деятельности российского проекта «Арктик СПГ-2». Данные ограничения вредят поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg. «Государственная компания Cnooc Ltd. и China National Petroleum Corp. имеют доли в проекте „Арктик СПГ-2“ ПАО „НОВАТЭК“ в России. Компании планируют просить об исключениях», — пишет издание . Уточняется, что меры, принятые Вашингтоном в отношении РФ, угрожают поставкам сжиженного природного газа. Известно, что Америка ввела санкции в отношении российского «Арктик СПГ-2» в ноябре. Это связано с тем, что правительство США расширило ограничительные меры для фирм из России после спецоперации. Как отмечает издание, суда, которые работают с СПГ, могут попасть под санкции. Но в том случае, если они будут забирать топливо из «Арктик СПГ-2». Ранее «НОВАТЭК» заявил о возможных проблемах с поставками СПГ из-за санкций США. Некоторым покупателям сжиженного природного газа было направлено уведомление о форс-мажоре с будущего проекта на Ямале «Арктик СПГ-2».

Китайские компании Cnooc Limited и China National Petroleum Corporation будут просить Соединенные Штаты о снятии антироссийских санкций с деятельности российского проекта «Арктик СПГ-2». Данные ограничения вредят поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg. «Государственная компания Cnooc Ltd. и China National Petroleum Corp. имеют доли в проекте „Арктик СПГ-2“ ПАО „НОВАТЭК“ в России. Компании планируют просить об исключениях», — пишет издание. Уточняется, что меры, принятые Вашингтоном в отношении РФ, угрожают поставкам сжиженного природного газа. Известно, что Америка ввела санкции в отношении российского «Арктик СПГ-2» в ноябре. Это связано с тем, что правительство США расширило ограничительные меры для фирм из России после спецоперации. Как отмечает издание, суда, которые работают с СПГ, могут попасть под санкции. Но в том случае, если они будут забирать топливо из «Арктик СПГ-2». Ранее «НОВАТЭК» заявил о возможных проблемах с поставками СПГ из-за санкций США. Некоторым покупателям сжиженного природного газа было направлено уведомление о форс-мажоре с будущего проекта на Ямале «Арктик СПГ-2».