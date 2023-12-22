Bloomberg: Китай попросит США снять санкции с российского «Арктик СПГ 2»

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, завод, ямал спг, добыча газа, центр газодобычи
Санкции, наложенные на «Арктик СПГ 2», угрожают поставкам газа Фото:
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Китайские компании Cnooc Limited и China National Petroleum Corporation будут просить Соединенные Штаты о снятии антироссийских санкций с деятельности российского проекта «Арктик СПГ-2». Данные ограничения вредят поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg.

«Государственная компания Cnooc Ltd. и China National Petroleum Corp. имеют доли в проекте „Арктик СПГ-2“ ПАО „НОВАТЭК“ в России. Компании планируют просить об исключениях», — пишет издание. Уточняется, что меры, принятые Вашингтоном в отношении РФ, угрожают поставкам сжиженного природного газа.

Известно, что Америка ввела санкции в отношении российского «Арктик СПГ-2» в ноябре. Это связано с тем, что правительство США расширило ограничительные меры для фирм из России после спецоперации. Как отмечает издание, суда, которые работают с СПГ, могут попасть под санкции. Но в том случае, если они будут забирать топливо из «Арктик СПГ-2».

Ранее «НОВАТЭК» заявил о возможных проблемах с поставками СПГ из-за санкций США. Некоторым покупателям сжиженного природного газа было направлено уведомление о форс-мажоре с будущего проекта на Ямале «Арктик СПГ-2».

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Китайские компании Cnooc Limited и China National Petroleum Corporation будут просить Соединенные Штаты о снятии антироссийских санкций с деятельности российского проекта «Арктик СПГ-2». Данные ограничения вредят поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg. «Государственная компания Cnooc Ltd. и China National Petroleum Corp. имеют доли в проекте „Арктик СПГ-2“ ПАО „НОВАТЭК“ в России. Компании планируют просить об исключениях», — пишет издание. Уточняется, что меры, принятые Вашингтоном в отношении РФ, угрожают поставкам сжиженного природного газа. Известно, что Америка ввела санкции в отношении российского «Арктик СПГ-2» в ноябре. Это связано с тем, что правительство США расширило ограничительные меры для фирм из России после спецоперации. Как отмечает издание, суда, которые работают с СПГ, могут попасть под санкции. Но в том случае, если они будут забирать топливо из «Арктик СПГ-2». Ранее «НОВАТЭК» заявил о возможных проблемах с поставками СПГ из-за санкций США. Некоторым покупателям сжиженного природного газа было направлено уведомление о форс-мажоре с будущего проекта на Ямале «Арктик СПГ-2».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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