Стало известно, где находится Навальный

РИАН: Навальный находится в колонии №3 в поселке Харп
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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный находится в ЯНАО в колонии №3 Фото:
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Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) находится в колонии №3 в поселке Харп (ЯНАО). Информацию подтвердил председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь. По словам помощника омбудсмена Людмилы Дегтяревой, условия содержания соответствуют требованиям и нормам.

«Алексей Навальный находится в колонии №3 в поселке Харп на Ямале», — сообщил Гонтарь. Его слова передает РИА Новости.

Дегтярева отметила, что условия для содержания соответствуют требованиям и нормам. «Пока в наш адрес ничего оттуда не поступало, там все тихо и спокойно», — заявила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не желает отслеживать судьбу Алексея Навального. Заседания по искам Навального были перенесены, так как с ним не получилось организовать видео-конференц-связь. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом в РФ) заявила, что он якобы не выходил на связь долгое время.

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Блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) находится в колонии №3 в поселке Харп (ЯНАО). Информацию подтвердил председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь. По словам помощника омбудсмена Людмилы Дегтяревой, условия содержания соответствуют требованиям и нормам. «Алексей Навальный находится в колонии №3 в поселке Харп на Ямале», — сообщил Гонтарь. Его слова передает РИА Новости. Дегтярева отметила, что условия для содержания соответствуют требованиям и нормам. «Пока в наш адрес ничего оттуда не поступало, там все тихо и спокойно», — заявила она. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не желает отслеживать судьбу Алексея Навального. Заседания по искам Навального были перенесены, так как с ним не получилось организовать видео-конференц-связь. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом в РФ) заявила, что он якобы не выходил на связь долгое время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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