Стало известно, где находится Навальный

РИАН: Навальный находится в колонии №3 в поселке Харп

26 декабря 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный находится в ЯНАО в колонии №3 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) находится в колонии №3 в поселке Харп (ЯНАО). Информацию подтвердил председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь. По словам помощника омбудсмена Людмилы Дегтяревой, условия содержания соответствуют требованиям и нормам. «Алексей Навальный находится в колонии №3 в поселке Харп на Ямале», — сообщил Гонтарь. Его слова передает РИА Новости. Дегтярева отметила, что условия для содержания соответствуют требованиям и нормам. «Пока в наш адрес ничего оттуда не поступало, там все тихо и спокойно», — заявила она. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не желает отслеживать судьбу Алексея Навального. Заседания по искам Навального были перенесены, так как с ним не получилось организовать видео-конференц-связь. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом в РФ) заявила, что он якобы не выходил на связь долгое время.

Блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) находится в колонии №3 в поселке Харп (ЯНАО). Информацию подтвердил председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь. По словам помощника омбудсмена Людмилы Дегтяревой, условия содержания соответствуют требованиям и нормам. «Алексей Навальный находится в колонии №3 в поселке Харп на Ямале», — сообщил Гонтарь. Его слова передает РИА Новости. Дегтярева отметила, что условия для содержания соответствуют требованиям и нормам. «Пока в наш адрес ничего оттуда не поступало, там все тихо и спокойно», — заявила она. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не желает отслеживать судьбу Алексея Навального. Заседания по искам Навального были перенесены, так как с ним не получилось организовать видео-конференц-связь. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом в РФ) заявила, что он якобы не выходил на связь долгое время.