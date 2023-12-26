Навальный проехал через Екатеринбург по пути в тюрьму за Полярным кругом

26 декабря 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Следуя по этапу, Навальный проехал через Средний и Южный Урал (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) по пути в колонию №3 ямальского поселка Харп проехал через Екатеринбург. О «странном» маршруте заключенного сообщает telegram-канал «Навальный», который ведется от лица оппозиционера его соратниками. «Привезли меня в субботу вечером. А везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту (Владимир — Москва — Челябинск — Екатеринбург — Киров — Воркута — Харп), что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января. Поэтому очень удивился, когда вчера двери камеры открыли со словами: „К вам адвокат“», — сказано в посте. Навальный провел в дороге 20 дней, и теперь находится в колонии «Полярный волк» в поселке Харп. В сообщении сказано, что настроение у блогера отличное, он ощущает себя Дедом Морозом. Ему уже довелось побывать на первой прогулке. «Прогулочный двор — соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег. Ну и конвой видел, не такой, как в центральной России, а как в кино — с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах. С <…> красивыми пушистыми овчарками», — описывает telegram-канал. ИК «Полярный волк» — мужская исправительная колония особого режима, расположенная в ЯНАО, за Полярным кругом, в условиях вечной мерзлоты. Агентство рассказывало об условиях содержания в этом учреждении. Ранее представитель ямальского омбудсмена Людмила Дегтярева подтвердила, что Алексей Навальный находится в Харпе. Она подчеркнула, что условия его содержания соответствуют всем требованиям и нормам. В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в ИК особого режима. Его обвинили в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. До этого оппозиционер получил срок за хищение 55 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Будучи условно осужденным, он уехал из России в Германию, после чего условное наказание ему было заменено на реальное — девять лет колонии строгого режима. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) по пути в колонию №3 ямальского поселка Харп проехал через Екатеринбург. О «странном» маршруте заключенного сообщает telegram-канал «Навальный», который ведется от лица оппозиционера его соратниками. «Привезли меня в субботу вечером. А везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту (Владимир — Москва — Челябинск — Екатеринбург — Киров — Воркута — Харп), что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января. Поэтому очень удивился, когда вчера двери камеры открыли со словами: „К вам адвокат“», — сказано в посте. Навальный провел в дороге 20 дней, и теперь находится в колонии «Полярный волк» в поселке Харп. В сообщении сказано, что настроение у блогера отличное, он ощущает себя Дедом Морозом. Ему уже довелось побывать на первой прогулке. «Прогулочный двор — соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег. Ну и конвой видел, не такой, как в центральной России, а как в кино — с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах. С <…> красивыми пушистыми овчарками», — описывает telegram-канал. ИК «Полярный волк» — мужская исправительная колония особого режима, расположенная в ЯНАО, за Полярным кругом, в условиях вечной мерзлоты. Агентство рассказывало об условиях содержания в этом учреждении. Ранее представитель ямальского омбудсмена Людмила Дегтярева подтвердила, что Алексей Навальный находится в Харпе. Она подчеркнула, что условия его содержания соответствуют всем требованиям и нормам. В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в ИК особого режима. Его обвинили в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. До этого оппозиционер получил срок за хищение 55 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Будучи условно осужденным, он уехал из России в Германию, после чего условное наказание ему было заменено на реальное — девять лет колонии строгого режима. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов