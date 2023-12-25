25 декабря 2023

Бастрыкин затребовал доклад после отключения отопления в Соликамске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Доклад главе СКР Александру Бастрыкину будет представлять руководитель пермского СУ СК Денис Головкин Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о проведении проверки после отключения отопления в домах Соликамска. Коммунальная авария произошла на сетях 12 декабря. Тогда множество домов в Соликамске на несколько дней в морозы остались без отопления и водоснабжения.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского СУ СК Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах проверки, которую проводит краевое управление. Сама проверка находится на контроле у Бастрыкина», — сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК России.

Отмечается, что в приемную председателя в соцсети «Вконтакте» обратились местные жители. Люди пожаловались Бастрыкину, что из-за отключения воды и отопления в морозы их состояние здоровья ухудшается. После того как авария в Соликамске была устранена и в квартиры горожан вернулось тепло губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил местного чиновника.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о проведении проверки после отключения отопления в домах Соликамска. Коммунальная авария произошла на сетях 12 декабря. Тогда множество домов в Соликамске на несколько дней в морозы остались без отопления и водоснабжения. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского СУ СК Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах проверки, которую проводит краевое управление. Сама проверка находится на контроле у Бастрыкина», — сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК России. Отмечается, что в приемную председателя в соцсети «Вконтакте» обратились местные жители. Люди пожаловались Бастрыкину, что из-за отключения воды и отопления в морозы их состояние здоровья ухудшается. После того как авария в Соликамске была устранена и в квартиры горожан вернулось тепло губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил местного чиновника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...