Бастрыкин затребовал доклад после отключения отопления в Соликамске

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о проведении проверки после отключения отопления в домах Соликамска. Коммунальная авария произошла на сетях 12 декабря. Тогда множество домов в Соликамске на несколько дней в морозы остались без отопления и водоснабжения.
«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского СУ СК Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах проверки, которую проводит краевое управление. Сама проверка находится на контроле у Бастрыкина», — сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК России.
Отмечается, что в приемную председателя в соцсети «Вконтакте» обратились местные жители. Люди пожаловались Бастрыкину, что из-за отключения воды и отопления в морозы их состояние здоровья ухудшается. После того как авария в Соликамске была устранена и в квартиры горожан вернулось тепло губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил местного чиновника.
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