Пермский губернатор Махонин уволил чиновника за аварию в Соликамске

19 декабря 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Также Махонин объявил выговор главе Соликамска Самоукову Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова из-за ЧП с отоплением. Также глава региона сделал выговор мэру города Евгению Самоукову. Об этом Махонин написал в своем telegram-канале. «Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди. Сегодня последний рабочий день заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор», — написал Махонин. Сейчас тепло поступает во все дома. Губернатор отметил, что нельзя допускать, чтобы подобное повторялось. Также будет проведена проверка ресурсоснабжающей организации. Коммунальный коллапс произошел в городе во время тридцатиградусных морозов. Аварию быстро устранили, однако часть города осталась без отопления и горячей воды на несколько дней. Власти даже планировали провести эвакуацию населения. Губернатор Махонин отправил в округ вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы разобраться в ситуации. Позже в городе произошло еще два порыва теплосетей. Тогда к ситуации подключилась прокуратура.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова из-за ЧП с отоплением. Также глава региона сделал выговор мэру города Евгению Самоукову. Об этом Махонин написал в своем telegram-канале. «Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди. Сегодня последний рабочий день заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор», — написал Махонин. Сейчас тепло поступает во все дома. Губернатор отметил, что нельзя допускать, чтобы подобное повторялось. Также будет проведена проверка ресурсоснабжающей организации. Коммунальный коллапс произошел в городе во время тридцатиградусных морозов. Аварию быстро устранили, однако часть города осталась без отопления и горячей воды на несколько дней. Власти даже планировали провести эвакуацию населения. Губернатор Махонин отправил в округ вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы разобраться в ситуации. Позже в городе произошло еще два порыва теплосетей. Тогда к ситуации подключилась прокуратура.