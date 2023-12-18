Пермский губернатор Махонин уволил чиновника за аварию в Соликамске

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова из-за ЧП с отоплением. Также глава региона сделал выговор мэру города Евгению Самоукову. Об этом Махонин написал в своем telegram-канале.
«Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди. Сегодня последний рабочий день заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор», — написал Махонин.
Сейчас тепло поступает во все дома. Губернатор отметил, что нельзя допускать, чтобы подобное повторялось. Также будет проведена проверка ресурсоснабжающей организации.
Коммунальный коллапс произошел в городе во время тридцатиградусных морозов. Аварию быстро устранили, однако часть города осталась без отопления и горячей воды на несколько дней. Власти даже планировали провести эвакуацию населения. Губернатор Махонин отправил в округ вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы разобраться в ситуации. Позже в городе произошло еще два порыва теплосетей. Тогда к ситуации подключилась прокуратура.
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