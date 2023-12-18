18 декабря 2023

Пермский губернатор Махонин уволил чиновника за аварию в Соликамске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, махонин дмитрий
Также Махонин объявил выговор главе Соликамска Самоукову Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова из-за ЧП с отоплением. Также глава региона сделал выговор мэру города Евгению Самоукову. Об этом Махонин написал в своем telegram-канале.

«Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди. Сегодня последний рабочий день заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор», — написал Махонин.

Сейчас тепло поступает во все дома. Губернатор отметил, что нельзя допускать, чтобы подобное повторялось. Также будет проведена проверка ресурсоснабжающей организации.

Коммунальный коллапс произошел в городе во время тридцатиградусных морозов. Аварию быстро устранили, однако часть города осталась без отопления и горячей воды на несколько дней. Власти даже планировали провести эвакуацию населения. Губернатор Махонин отправил в округ вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы разобраться в ситуации. Позже в городе произошло еще два порыва теплосетей. Тогда к ситуации подключилась прокуратура.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова из-за ЧП с отоплением. Также глава региона сделал выговор мэру города Евгению Самоукову. Об этом Махонин написал в своем telegram-канале. «Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди. Сегодня последний рабочий день заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор», — написал Махонин. Сейчас тепло поступает во все дома. Губернатор отметил, что нельзя допускать, чтобы подобное повторялось. Также будет проведена проверка ресурсоснабжающей организации. Коммунальный коллапс произошел в городе во время тридцатиградусных морозов. Аварию быстро устранили, однако часть города осталась без отопления и горячей воды на несколько дней. Власти даже планировали провести эвакуацию населения. Губернатор Махонин отправил в округ вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы разобраться в ситуации. Позже в городе произошло еще два порыва теплосетей. Тогда к ситуации подключилась прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...