Политика Выборы Замглавы ЦИК: количество желающих на выдвижение в президенты РФ увеличилось 26 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 + Николай Булаев отметил, что 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Уже 33 кандидата заявили о своем желании участвовать в выборах президента РФ весной 2024 года. Таким образом зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев ответил на вопрос о том, сколько будет претендентов в кандидаты для участия на выборах. «В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33», — заявил Булаев. Его ответ приводит РИА Новости. Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что более 30 человек хотят стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. По ее словам, кампания будет конкурентной. Уже 33 кандидата заявили о своем желании участвовать в выборах президента РФ весной 2024 года. Таким образом зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев ответил на вопрос о том, сколько будет претендентов в кандидаты для участия на выборах. «В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33», — заявил Булаев. Его ответ приводит РИА Новости. Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что более 30 человек хотят стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. По ее словам, кампания будет конкурентной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям