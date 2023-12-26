Замглавы ЦИК: количество желающих на выдвижение в президенты РФ увеличилось

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, булаев николай
Николай Булаев отметил, что 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Уже 33 кандидата заявили о своем желании участвовать в выборах президента РФ весной 2024 года. Таким образом зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев ответил на вопрос о том, сколько будет претендентов в кандидаты для участия на выборах.

«В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33», — заявил Булаев. Его ответ приводит РИА Новости.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что более 30 человек хотят стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. По ее словам, кампания будет конкурентной.

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Уже 33 кандидата заявили о своем желании участвовать в выборах президента РФ весной 2024 года. Таким образом зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев ответил на вопрос о том, сколько будет претендентов в кандидаты для участия на выборах. «В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33», — заявил Булаев. Его ответ приводит РИА Новости. Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что более 30 человек хотят стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. По ее словам, кампания будет конкурентной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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