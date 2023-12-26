Замглавы ЦИК: количество желающих на выдвижение в президенты РФ увеличилось

Николай Булаев отметил, что 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Уже 33 кандидата заявили о своем желании участвовать в выборах президента РФ весной 2024 года. Таким образом зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев ответил на вопрос о том, сколько будет претендентов в кандидаты для участия на выборах.
«В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33», — заявил Булаев. Его ответ приводит РИА Новости.
Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что более 30 человек хотят стать претендентами на выдвижение в качестве кандидатов на пост главы РФ. По ее словам, кампания будет конкурентной.
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