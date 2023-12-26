Силуанов пообещал выполнить все социальные обязательства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов назвал российский бюджет на три года устойчивым Фото:

Все социальные обязательства в 2024—2026 годах будут выполнены независимо от стоимости нефти. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем и в любом случае выполним все свои обязательства», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». Он назвал российский бюджет на три года устойчивым.

Ранее Силуанов сообщил, что финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Он отметил, что нет предпосылок для изменения налогов, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все социальные обязательства в 2024—2026 годах будут выполнены независимо от стоимости нефти. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. «Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем и в любом случае выполним все свои обязательства», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». Он назвал российский бюджет на три года устойчивым. Ранее Силуанов сообщил, что финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Он отметил, что нет предпосылок для изменения налогов, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...