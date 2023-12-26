Экономика Силуанов пообещал выполнить все социальные обязательства 26 декабря 2023 в 14:26 Размер текста - 17 + Антон Силуанов назвал российский бюджет на три года устойчивым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все социальные обязательства в 2024—2026 годах будут выполнены независимо от стоимости нефти. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. «Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем и в любом случае выполним все свои обязательства», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». Он назвал российский бюджет на три года устойчивым. Ранее Силуанов сообщил, что финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Он отметил, что нет предпосылок для изменения налогов, передает «Национальная служба новостей». Все социальные обязательства в 2024—2026 годах будут выполнены независимо от стоимости нефти. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. «Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем и в любом случае выполним все свои обязательства», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». Он назвал российский бюджет на три года устойчивым. Ранее Силуанов сообщил, что финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Он отметил, что нет предпосылок для изменения налогов, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям