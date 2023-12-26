Силуанов пообещал выполнить все социальные обязательства

Антон Силуанов назвал российский бюджет на три года устойчивым
Все социальные обязательства в 2024—2026 годах будут выполнены независимо от стоимости нефти. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
«Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем и в любом случае выполним все свои обязательства», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». Он назвал российский бюджет на три года устойчивым.
Ранее Силуанов сообщил, что финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Он отметил, что нет предпосылок для изменения налогов, передает «Национальная служба новостей».
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