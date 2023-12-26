В Союзе кинематографистов потребовали объяснить, где находится сбежавший глава «Ленфильма»

В Союзе кинематографистов потребовали объяснить, где находится глава «Ленфильма»
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Официальных заявлений о местонахождении Федора Щербакова не было. Фото:

Собственники «Ленфильма» должны объяснить, где находится гендиректор киностудии Федор Щербаков. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян. Щербаков, по версии источников, сбежал в Турцию из-за задержания напарника по делу о вымогательствах.

«Мне кажется это очень странным, если не оскорбительным по отношению к государственному акционерному обществу со стопроцентным государственным участием. Хочется услышать действительно официальную позицию учредителя и работодателя Федора Николаевича [Щербакова], где находится этот сотрудник. Должна быть информация от Росимущества и совета директоров. Большая студия, городское и национальное достояние, и вот такая ситуация. Это, мягко говоря, странно и не очень приятно», — рассказал агентству Александр Бабаян.

Он добавил, что кинематографисты не знают о стратегии развития «Ленфильма». «На все наши просьбы ее продемонстрировать, опубликовать, обсудить никто нам не ответил. (…) То обстоятельство, что Федор Николаевич в основном присутствовал дистанционно и некоторые его заместители также нечасто посещали студию, говорит о том, что никаких особых задач перед ним и не ставилось», — сказал Бабаян.

Ранее со ссылкой на версию источников URA.RU сообщало, что Щербаков мог уехать в Турцию после того, как возбудили дело за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха», был задержан пиарщик Антон Сафонов. С ним у Щербакова были общие проекты.

URA.RU 26 декабря направило запрос в Министерство культуры России (его представитель входит в совет директоров «Ленфильма») и в Росимущество с просьбой прокомментировать ситуацию с отъездом Щербакова и его дальнейшую работу. На момент публикации материала ответы получены не были.

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Собственники «Ленфильма» должны объяснить, где находится гендиректор киностудии Федор Щербаков. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян. Щербаков, по версии источников, сбежал в Турцию из-за задержания напарника по делу о вымогательствах. «Мне кажется это очень странным, если не оскорбительным по отношению к государственному акционерному обществу со стопроцентным государственным участием. Хочется услышать действительно официальную позицию учредителя и работодателя Федора Николаевича [Щербакова], где находится этот сотрудник. Должна быть информация от Росимущества и совета директоров. Большая студия, городское и национальное достояние, и вот такая ситуация. Это, мягко говоря, странно и не очень приятно», — рассказал агентству Александр Бабаян. Он добавил, что кинематографисты не знают о стратегии развития «Ленфильма». «На все наши просьбы ее продемонстрировать, опубликовать, обсудить никто нам не ответил. (…) То обстоятельство, что Федор Николаевич в основном присутствовал дистанционно и некоторые его заместители также нечасто посещали студию, говорит о том, что никаких особых задач перед ним и не ставилось», — сказал Бабаян. Ранее со ссылкой на версию источников URA.RU сообщало, что Щербаков мог уехать в Турцию после того, как возбудили дело за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха», был задержан пиарщик Антон Сафонов. С ним у Щербакова были общие проекты. URA.RU 26 декабря направило запрос в Министерство культуры России (его представитель входит в совет директоров «Ленфильма») и в Росимущество с просьбой прокомментировать ситуацию с отъездом Щербакова и его дальнейшую работу. На момент публикации материала ответы получены не были.
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© Служба новостей «URA.RU»
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