В Союзе кинематографистов потребовали объяснить, где находится сбежавший глава «Ленфильма»

В Союзе кинематографистов потребовали объяснить, где находится глава «Ленфильма»

26 декабря 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Официальных заявлений о местонахождении Федора Щербакова не было. Фото: Роман Пименов/ТАСС Собственники «Ленфильма» должны объяснить, где находится гендиректор киностудии Федор Щербаков. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян. Щербаков, по версии источников, сбежал в Турцию из-за задержания напарника по делу о вымогательствах. «Мне кажется это очень странным, если не оскорбительным по отношению к государственному акционерному обществу со стопроцентным государственным участием. Хочется услышать действительно официальную позицию учредителя и работодателя Федора Николаевича [Щербакова], где находится этот сотрудник. Должна быть информация от Росимущества и совета директоров. Большая студия, городское и национальное достояние, и вот такая ситуация. Это, мягко говоря, странно и не очень приятно», — рассказал агентству Александр Бабаян. Он добавил, что кинематографисты не знают о стратегии развития «Ленфильма». «На все наши просьбы ее продемонстрировать, опубликовать, обсудить никто нам не ответил. (…) То обстоятельство, что Федор Николаевич в основном присутствовал дистанционно и некоторые его заместители также нечасто посещали студию, говорит о том, что никаких особых задач перед ним и не ставилось», — сказал Бабаян. Ранее со ссылкой на версию источников URA.RU сообщало, что Щербаков мог уехать в Турцию после того, как возбудили дело за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха», был задержан пиарщик Антон Сафонов. С ним у Щербакова были общие проекты. URA.RU 26 декабря направило запрос в Министерство культуры России (его представитель входит в совет директоров «Ленфильма») и в Росимущество с просьбой прокомментировать ситуацию с отъездом Щербакова и его дальнейшую работу. На момент публикации материала ответы получены не были. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Собственники «Ленфильма» должны объяснить, где находится гендиректор киностудии Федор Щербаков. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян. Щербаков, по версии источников, сбежал в Турцию из-за задержания напарника по делу о вымогательствах. «Мне кажется это очень странным, если не оскорбительным по отношению к государственному акционерному обществу со стопроцентным государственным участием. Хочется услышать действительно официальную позицию учредителя и работодателя Федора Николаевича [Щербакова], где находится этот сотрудник. Должна быть информация от Росимущества и совета директоров. Большая студия, городское и национальное достояние, и вот такая ситуация. Это, мягко говоря, странно и не очень приятно», — рассказал агентству Александр Бабаян. Он добавил, что кинематографисты не знают о стратегии развития «Ленфильма». «На все наши просьбы ее продемонстрировать, опубликовать, обсудить никто нам не ответил. (…) То обстоятельство, что Федор Николаевич в основном присутствовал дистанционно и некоторые его заместители также нечасто посещали студию, говорит о том, что никаких особых задач перед ним и не ставилось», — сказал Бабаян. Ранее со ссылкой на версию источников URA.RU сообщало, что Щербаков мог уехать в Турцию после того, как возбудили дело за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха», был задержан пиарщик Антон Сафонов. С ним у Щербакова были общие проекты. URA.RU 26 декабря направило запрос в Министерство культуры России (его представитель входит в совет директоров «Ленфильма») и в Росимущество с просьбой прокомментировать ситуацию с отъездом Щербакова и его дальнейшую работу. На момент публикации материала ответы получены не были.