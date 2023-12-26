В Тюмени продлили перекрытие дороги возле скандального долгостроя. Карта

26 декабря 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Участок должны были открыть для движения 30 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени продлили перекрытие участка дороги на улице Камышинской возле скандального долгостроя. Об этом сообщили в городской администрации. Участок должны были открыть для движения 30 декабря. «В связи с производственной необходимостью при выполнении работ по сносу постройки срок прекращения движение на автомобильной дороге по ул. Камышинской на участке от ул. Смоленской до ул. Герцена продлен до 15 февраля 2024 года. Схемы объезда: ул. Крупской, ул. Герцена, ул. Камышинской», — сообщили в мэрии. Долгострой на улице Герцена начали возводить в 2000 году, в 2013 — признали аварийным. Здание должно было стать многоэтажным жилым домом, но застройщика признали банкротом. При разборе долгостроя тюменцы жаловались на летящий вниз строительный мусор. Выяснилось, что подрядчик неправильно провел работы по удалению стройматериала с верхних этажей. Фото: администрация Тюмени, https://www.tyumen-city.ru/sobitii/society/119995/

В Тюмени продлили перекрытие участка дороги на улице Камышинской возле скандального долгостроя. Об этом сообщили в городской администрации. Участок должны были открыть для движения 30 декабря. «В связи с производственной необходимостью при выполнении работ по сносу постройки срок прекращения движение на автомобильной дороге по ул. Камышинской на участке от ул. Смоленской до ул. Герцена продлен до 15 февраля 2024 года. Схемы объезда: ул. Крупской, ул. Герцена, ул. Камышинской», — сообщили в мэрии. Долгострой на улице Герцена начали возводить в 2000 году, в 2013 — признали аварийным. Здание должно было стать многоэтажным жилым домом, но застройщика признали банкротом. При разборе долгостроя тюменцы жаловались на летящий вниз строительный мусор. Выяснилось, что подрядчик неправильно провел работы по удалению стройматериала с верхних этажей.