При попытках контратаковать в Марьинке ВСУ потеряли за последние сутки до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения „Южной“ группировки ВС РФ освободили Марьинку в Донецкой народной республике. Российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника. Поражение живой силе и технике ВСУ нанесено в районах Северска, Красного, Дылеевки и Георгиевки», — говорится в
ВСУ предприняли пять попыток атаковать российские войска, но все атаки оказались безуспешными. Потери Украины составили до 205 человек, поражены самоходка М109 Paladin, две «Акации» и одна «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.
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