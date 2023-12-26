В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Марьинке

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 200 человек при попытках атаковать Марьинку

26 декабря 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Российские войска накануне освободили Марьинку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При попытках контратаковать в Марьинке ВСУ потеряли за последние сутки до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения „Южной“ группировки ВС РФ освободили Марьинку в Донецкой народной республике. Российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника. Поражение живой силе и технике ВСУ нанесено в районах Северска, Красного, Дылеевки и Георгиевки», — говорится в сводке министерства. ВСУ предприняли пять попыток атаковать российские войска, но все атаки оказались безуспешными. Потери Украины составили до 205 человек, поражены самоходка М109 Paladin, две «Акации» и одна «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.

При попытках контратаковать в Марьинке ВСУ потеряли за последние сутки до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения „Южной“ группировки ВС РФ освободили Марьинку в Донецкой народной республике. Российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника. Поражение живой силе и технике ВСУ нанесено в районах Северска, Красного, Дылеевки и Георгиевки», — говорится в сводке министерства. ВСУ предприняли пять попыток атаковать российские войска, но все атаки оказались безуспешными. Потери Украины составили до 205 человек, поражены самоходка М109 Paladin, две «Акации» и одна «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.