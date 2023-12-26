В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Марьинке

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 200 человек при попытках атаковать Марьинку
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Российские войска накануне освободили Марьинку Фото:

При попытках контратаковать в Марьинке ВСУ потеряли за последние сутки до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения „Южной“ группировки ВС РФ освободили Марьинку в Донецкой народной республике. Российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника. Поражение живой силе и технике ВСУ нанесено в районах Северска, Красного, Дылеевки и Георгиевки», — говорится в сводке министерства.

ВСУ предприняли пять попыток атаковать российские войска, но все атаки оказались безуспешными. Потери Украины составили до 205 человек, поражены самоходка М109 Paladin, две «Акации» и одна «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.

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При попытках контратаковать в Марьинке ВСУ потеряли за последние сутки до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения „Южной“ группировки ВС РФ освободили Марьинку в Донецкой народной республике. Российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника. Поражение живой силе и технике ВСУ нанесено в районах Северска, Красного, Дылеевки и Георгиевки», — говорится в сводке министерства. ВСУ предприняли пять попыток атаковать российские войска, но все атаки оказались безуспешными. Потери Украины составили до 205 человек, поражены самоходка М109 Paladin, две «Акации» и одна «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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