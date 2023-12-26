Власти Свердловской области созвали экстренное совещание из-за снегопада

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Снегопад. Екатеринбург, снег, зима, проезжая часть, непогода, снегопад
Меньше, чем за сутки, в Екатеринбурге выпало больше 4 мм осадков Фото:

В Свердловской области внепланово созвали на совещание чиновников по поводу сильнейшего снегопада, который обрушился на регион. Власти принимают меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил у себя в telegram-канале первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

«При необходимости мы организуем пункты обогрева и питания водителей на трассе, а также будем следить за безопасностью на дорогах. Трассовые пункты Центра медицины катастроф работают в круглосуточном режиме и готовы оказать помощь нуждающимся. Если у вас возникли трудности на дороге — звоните по единому номеру 112», — рассказали в департаменте.

На Урал в ночь на 26 декабря обрушился снегопад. Из-за него отменяют междугородние автобусы, а пробки в Екатеринбурге уже днем достигли 9 баллов. Также из-за осадков на усиленный режим уборки перешел аэропорт Кольцово.

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В Свердловской области внепланово созвали на совещание чиновников по поводу сильнейшего снегопада, который обрушился на регион. Власти принимают меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил у себя в telegram-канале первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. «При необходимости мы организуем пункты обогрева и питания водителей на трассе, а также будем следить за безопасностью на дорогах. Трассовые пункты Центра медицины катастроф работают в круглосуточном режиме и готовы оказать помощь нуждающимся. Если у вас возникли трудности на дороге — звоните по единому номеру 112», — рассказали в департаменте. На Урал в ночь на 26 декабря обрушился снегопад. Из-за него отменяют междугородние автобусы, а пробки в Екатеринбурге уже днем достигли 9 баллов. Также из-за осадков на усиленный режим уборки перешел аэропорт Кольцово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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