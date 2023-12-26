Власти Свердловской области созвали экстренное совещание из-за снегопада

26 декабря 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Меньше, чем за сутки, в Екатеринбурге выпало больше 4 мм осадков Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области внепланово созвали на совещание чиновников по поводу сильнейшего снегопада, который обрушился на регион. Власти принимают меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил у себя в telegram-канале первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. «При необходимости мы организуем пункты обогрева и питания водителей на трассе, а также будем следить за безопасностью на дорогах. Трассовые пункты Центра медицины катастроф работают в круглосуточном режиме и готовы оказать помощь нуждающимся. Если у вас возникли трудности на дороге — звоните по единому номеру 112», — рассказали в департаменте. На Урал в ночь на 26 декабря обрушился снегопад. Из-за него отменяют междугородние автобусы, а пробки в Екатеринбурге уже днем достигли 9 баллов. Также из-за осадков на усиленный режим уборки перешел аэропорт Кольцово.

В Свердловской области внепланово созвали на совещание чиновников по поводу сильнейшего снегопада, который обрушился на регион. Власти принимают меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил у себя в telegram-канале первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. «При необходимости мы организуем пункты обогрева и питания водителей на трассе, а также будем следить за безопасностью на дорогах. Трассовые пункты Центра медицины катастроф работают в круглосуточном режиме и готовы оказать помощь нуждающимся. Если у вас возникли трудности на дороге — звоните по единому номеру 112», — рассказали в департаменте. На Урал в ночь на 26 декабря обрушился снегопад. Из-за него отменяют междугородние автобусы, а пробки в Екатеринбурге уже днем достигли 9 баллов. Также из-за осадков на усиленный режим уборки перешел аэропорт Кольцово.