Власти Свердловской области созвали экстренное совещание из-за снегопада

В Свердловской области внепланово созвали на совещание чиновников по поводу сильнейшего снегопада, который обрушился на регион. Власти принимают меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил у себя в telegram-канале первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.
«При необходимости мы организуем пункты обогрева и питания водителей на трассе, а также будем следить за безопасностью на дорогах. Трассовые пункты Центра медицины катастроф работают в круглосуточном режиме и готовы оказать помощь нуждающимся. Если у вас возникли трудности на дороге — звоните по единому номеру 112», — рассказали в департаменте.
На Урал в ночь на 26 декабря обрушился снегопад. Из-за него отменяют междугородние автобусы, а пробки в Екатеринбурге уже днем достигли 9 баллов. Также из-за осадков на усиленный режим уборки перешел аэропорт Кольцово.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.